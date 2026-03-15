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Porsche Cayenne 3

Porsche ne veut plus passer au tout électrique rapidement et la marque va conserver son Cayenne thermique en le restylant.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – Essais hivernaux pour le Porsche Cayenne thermique restylé qui profite des routes enneigées de Scandinavie pour tester ses différentes aides à la conduite. La marque Porsche qui vient de lancer son Porsche Cayenne Electric, continue de parier sur le « thermique ».

Porsche ne veut plus passer au tout électrique rapidement et la marque va conserver son Cayenne thermique en le restylant.

Après le lancement du Porsche Macan Electric, la marque allemande s’est rapidement rendu compte que supprimer le Macan thermique de son catalogue était une mauvaise idée. Car les ventes du modèle électrique ne compensaient pas celles du modèle thermique. Afin d’éviter de faire deux fois la même erreur, la marque allemande a donc revu sa politique de renouvellement.

Ainsi si le Porsche Cayenne Electric est la dernière nouveauté du constructeur allemand, celui-ci s’est décidé à conserver dans sa gamme le modèle thermique. Mais afin de le rafraîchir un peu, la marque va le restyler. C’est un des prototypes de ce Cayenne restylé qui a été surpris sur les routes de la Laponie suédoise.

Petite promenade en solitaire pour le Porsche Cayenne « thermique » restylé. Alors que le nouveau Porsche Cayenne Electric joue à la star dans le catalogue du constructeur allemand, le modèle thermique n’a pas dit son dernier mot.
Petite promenade en solitaire pour le Porsche Cayenne « thermique » restylé. Alors que le nouveau Porsche Cayenne Electric joue à la star dans le catalogue du constructeur allemand, le modèle thermique n’a pas dit son dernier mot.

 

Pour épauler l’Electric, le « thermique » s’offre un coup de jeune

Si les ventes des voitures électriques progressent, elles n’atteignent pas encore celles des modèles thermiques, on le voit avec le Porsche Macan Electric qui a pris la place, trop rapidement, du Macan d’ancienne génération. Face à cela, les constructeurs qui s’étaient décidés à modifier rapidement leur gamme pour ne proposer que des modèles électriques ont revu leurs plans. Ainsi tandis que l’offre électrique va s’élargir rapidement, les modèles thermiques vont essayer de durer le plus longtemps possible. C’est le cas du Porsche Cayenne, dont la nouvelle génération est 100 % électrique, mais dont l’actuelle génération (Cayenne 3) ne part pas à la retraite tout de suite. Elle est amenée à durer et pour que cela se passe le mieux possible, Porsche se charge de le restyler. Cette version liftée devrait d’ailleurs être présentée en fin d’année.

Les modifications du Porsche Cayenne restylé seront légères, mais elles concerneront aussi bien la face avant que l’habitacle du modèle qui va être légèrement modernisé, tandis que sous le capot, Porsche va s’attaquer aux rejets de CO2 de son grand SUV.
Les modifications du Porsche Cayenne restylé seront légères, mais elles concerneront aussi bien la face avant que l’habitacle du modèle qui va être légèrement modernisé, tandis que sous le capot, Porsche va s’attaquer aux rejets de CO2 de son grand SUV.

Modifications légères de style, dans l’habitacle et sous le capot

Le lifting de ce modèle sera assez léger, si l’on en croit les photos prises par notre chasseur de scoop. Les modifications concerneront surtout la face avant du modèle. On peut voir sur les photos que les prises d’air ont été redessinées, on découvre des ailettes verticales dans les ouïes latérales telles que celles que l’on trouve sur la Porsche 911 restylée. On voit aussi que les projecteurs de ce modèle affichent une nouvelle architecture intérieure. La firme de Zuffenhausen profitera de ce restylage pour réaliser de légères modifications au sein de l’habitacle du modèle, tandis que sous le capot, les motorisations recevront des améliorations afin de satisfaire à la norme Euro 7 (l’actuel modèle répond à la norme E6 EB). Les variantes hybrides rechargeables pourraient également voir leur autonomie électrique progresser.

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