À l’occasion du restylage du Porsche Cayenne, la version Turbo GT pourrait faire son retour.

La quatrième génération du Porsche Cayenne sera électrique, mais son arrivée sur le marché ne poussera pas pour autant la troisième génération (thermique) à la retraite. En effet, le constructeur Porsche ne veut pas rééditer l’erreur commise lors de l’arrivée du Porsche Macan Electric et va restyler le Porsche Cayenne thermique afin de lui permettre de poursuivre sa carrière.

C’est la version Turbo GT du Porsche Cayenne restylé que nos chasseurs de scoop ont surpris sur le circuit du Nürburgring. Ce modèle qui avait disparu du catalogue du constructeur lors du restylage de 2023, pourrait faire sa réapparition à l’occasion d’un prochain lifting du Cayenne. À cette occasion, le moteur V8 qui équipe ce modèle sera modifié et amélioré afin de réduire sa consommation et ses rejets polluants.

La retraite attendra pour le Cayenne thermique

Lorsque le Porsche Macan Electric est arrivé sur le marché, Porsche a stoppé la carrière du Porsche Macan thermique. La marque pensait que l’attrait de la nouveauté électrique allait être tel, que le modèle électrique arriverait à réaliser autant de ventes que le modèle thermique. Mais très vite Porsche s’est aperçue que ce n’était pas le cas et que les ventes du modèle électrique ne décollaient pas. Au point que Porsche préparerait une nouvelle génération du Macan thermique qui devrait être lancée d’ici à 2028. Mais d’ici là, il n'est pas question de faire la même chose avec le Cayenne. C’est pour cela que lorsque la quatrième génération qui sera électrique arrivera sur le marché en 2026, le Cayenne thermique de troisième génération (qui est également disponible en version Coupé) bénéficiera d’un lifting et poursuivra sa route pendant plusieurs années.

Retouches à l’extérieur comme à l’intérieur

Sur le prototype du Porsche Cayenne Turbo GT qui effectue des essais sur le circuit du Nürburgring, on distingue malgré le camouflage les améliorations que la marque apporte au style de son modèle. Ainsi la face avant est modifiée avec un bouclier remanié et des volets supplémentaires dans les prises d’air (à l’image de ce qu’a fait Porsche avec la Porsche 911 restylée) tandis que la lèvre avant à la base du bouclier est entièrement repensée. Sur la partie arrière du véhicule, on voit que le becquet a été modifié. En plus de ces quelques retouches esthétiques sur cette version Turbo GT, le modèle devrait bénéficier d’une remise à niveau des dispositifs d’aides à la conduite et du système multimédia. Le tableau de bord pourrait être également modifié pour paraître plus moderne, tandis que le V8 biturbo de 4 litres bénéficiera, lui aussi, de quelques améliorations.