Nissan brade complètement son Ariya électrique, il devient intéressant

Le Nissan Ariya a été lancé sur le marché en 2021. Ce SUV de 4,59 mètres de long positionnait le constructeur japonais sur le segment des modèles familiaux électriques, avec une architecture dédiée à cette technologie partagée avec les modèles de Renault (Mégane et Scénic).

Même si Nissan s’est félicité des 20 600 exemplaires vendus de cet Ariya en Europe sur l’année 2024, il ne s’agit clairement pas d’un succès pour le constructeur qui se fait battre largement par ses principaux concurrents (Volkswagen ID.4 et Tesla Model Y en tête) dans cette catégorie. Et d’ailleurs, l’Ariya va très prochainement passer à une version restylée qui a été exposée il y a quelques jours au salon de Tokyo 2025.

Très grosse remise

Bonne nouvelle, Nissan veut désormais liquider les stocks de cet Ariya pré-restylage. Alors que le véhicule était déjà remisé de 6 000€, la marque a ajouté une rallonge supplémentaire de 1 500€ ce mois-ci sur les exemplaires disponibles tout de suite dans le réseau : l’Ariya a donc désormais droit à une remise de 7 500€, abaissant son prix de base à 31 800€.

Même si l’engin n’a pas droit au bonus écologique complet à cause de sa fabrication japonaise, ce prix devient vraiment très bas et il reste aussi éligible à la « petite » prime CEE de 353€.

Un bon SUV électrique, tout de même

Dans sa version de base en finition Engage avec les batteries de 63 kWh, l’Ariya revendique 536 km d’autonomie maximale WLTP et dispose déjà d’un équipement de série généreux avec notamment le « ProPilot » et la pompe à chaleur. Il s’impose comme le modèle électrique familial le moins cher du marché et bat même l’ancien Toyota bZ4X qui s’affichait à 34 900€ il y a quelques mois grâce à une autre grosse remise. Bref, c’est objectivement une offre intéressante pour ce SUV qui ne souffre pas de gros défauts même s’il n’attire que peu de clients.

