Adieu, moteur Renault F1

Grâce à la victoire des monoplaces de McLaren cette année au championnat des constructeurs, le moteur Mercedes qu’elles possèdent vient de décrocher un douzième titre de champion de Formule 1 qui lui permet d’égaler enfin Renault à la seconde place du palmarès des meilleurs motoristes de la discipline, derrière les seize titres de la mécanique Ferrari. Contrairement au bloc italien, d’ailleurs, ce moteur Renault n’a pas gagné uniquement dans des voitures engagées par la même société.

C’est même tout l’inverse : ce moteur Renault aura brillé aussi bien avec Lotus que Ligier, Williams, Benetton et Red Bull. Il se trouvait d’ailleurs même dans les voitures de McLaren en 2019 et 2020, avec nettement moins de succès.

Le tout dernier grand prix du moteur Renault

Après ce Grand Prix d’Abu Dhabi 2025 où se jouera le passionnant titre des pilotes entre Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen, le moteur de Formule 1 de Renault disparaîtra définitivement : l’usine historique de Viry-Châtillon, qui a toujours conçu les V6 turbo puis V10, V8 et enfin V6 turbo portant le losange, va être totalement transformée dès 2026 pour devenir le nouveau « Hypertech » d’Alpine et des autres projets en sport automobile du groupe Renault.

Toute l’expertise de motoriste en Formule 1 de Renault disparaîtra en même temps, les équipes de l’usine étant affectées désormais à d’autres tâches (dont certaines seront heureusement passionnantes). Quant aux monoplaces d’Alpine pilotées par Pierre Gasly et Franco Colapinto, elles récupèreront l’année prochaine un groupe motopropulseur Mercedes. Le groupe Renault ne sera plus qu’une écurie client en Formule 1 comme McLaren, Williams et Haas Grand Prix. Red Bull bénéficiera de son côté d’un partenariat exclusif avec Ford et Aston Martin avec Honda, alors qu’Audi débutera un long apprentissage et que Cadillac préparera le sien d’abord avec un moteur Ferrari.

Un dernier Adieu

Pour marquer le coup, l’écurie Alpine a décidé d’écrire le nom des employés de l’usine de Viry-Châtillon sur les pièces autour du V6 turbo des monoplaces de cet ultime week-end de course à Abu Dhabi. Ce V6 turbo, apparu en 2014 en même temps que la nouvelle réglementation des moteurs turbo hybrides, n’a pas réussi à égaler le succès du V10 atmosphérique des années 90 et 2000 (sacré avec Benetton puis Williams et Renault) ni celui du V8 atmosphérique des années 2010 (sacré avec Red Bull).

Et moi, je me sens incroyablement chanceux d’avoir eu à deux reprises ce V8 Renault dans le dos pendant que je conduisais, tétanisé, une Lotus-Renault E20 du championnat 2012 sur le Circuit Paul Ricard. Je n’oublierai jamais ce moment et j’espère qu’on sera encore fier à l’avenir de voir un tel degré d’excellence mécanique en France.