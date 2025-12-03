Palmarès 2025 des voitures les moins chères à entretenir

Cette édition 2025, fondée sur 158 429 devis validés au premier trimestre1, vient confirmer une tendance déjà perceptible cet été : après deux années de secousses marquées par la reprise post-Covid et les difficultés d’approvisionnement, l’inflation des prix de la réparation automobile ralentit.

Elle est cette année + 6,67 % sur un an, contre + 7,64 % en 2024 et + 11,51 % en 2023. Un signe de stabilisation des tarifs de la main-d’œuvre et du prix des pièces détachées.

Un classement fondé sur la réalité du parc roulant

Pour établir ce palmarès, idGarages s’est concentré sur les quinze modèles les plus représentatifs du parc français, toutes générations confondues. Les véhicules ont été répartis en trois catégories — citadines essence, compactes diesel et SUV diesel — afin de refléter au mieux les usages quotidiens des automobilistes.

Six opérations majeures ont été retenues pour déterminer le coût moyen d’entretien : révision générale, climatisation, remplacement des disques et plaquettes avant, amortisseurs avant, courroie de distribution et kit d’embrayage. Ces postes réunis représentent plus de 80 % du budget d’entretien sur la durée de vie d’un véhicule.

Citadines essence : les reines de l’économie

Très présentes en ville comme en périphérie, les citadines restent les véhicules les moins coûteux à faire entretenir. Mais l’étude révèle des écarts parfois supérieurs à 100 € par an entre certains modèles.

En tête, la Citroën C3 II (2009-2013) confirme son statut de valeur sûre. Son coût annuel d’entretien (439,19 €), près de 20 % inférieur à celui de la Renault Clio IV (542,33 €), illustre la maîtrise des prix de pièces et la relative simplicité de la mécanique.

À l’inverse, la Renault Clio IV (542,33 €) et la Peugeot 208 (532,74 €) comptent parmi les citadines les plus onéreuses à entretenir. Particulièrement en raison de temps de main-d’œuvre plus élevés sur des opérations lourdes comme l’embrayage ou la distribution.

Compactes diesel : la technologie qui se paie

Dans cette catégorie, la Citroën C4 II (2010-2018) s’impose comme la plus raisonnable de la catégorie avec une dépense annuelle de 540,89 €. Elle devance sur le podium des véhicules les moins chers à entretenir du segment la Megane IV phase I de 2016 à 2020 (567,29 €) et l’Audi A3 (607,58 €). L’écart avec la Volkswagen Golf VII (613,84 €), l’une des compactes les plus coûteuses, dépasse ainsi 72 € par an. Celle-ci subit le surcoût des pièces d’origine constructeur, renforcé par des temps d’intervention souvent plus longs.

SUV diesel : un équilibre maîtrisé

Les SUV, désormais hégémoniques dans les immatriculations neuves (près de 49 % du marché en 2024), n’affichent pas de dérive tarifaire excessive en matière d’entretien. Sur ce segment, le Dacia Duster (2010 et +) confirme sa position de champion du rapport qualité-prix. Tant à l’achat qu’en entretien (538,11 €/an) dont le coût est 8 % inférieur à la moyenne de la catégorie. Sans superflus technologiques, avec une mécanique simple, la Duster compte parmi les voitures les plus faciles à entretenir. Le Nissan Qashqai (583,98 €) et le Peugeot 3008 (583,18 €) ferment la marche. Mais l’écart entre le premier et le dernier modèle ne dépasse 45 €.

L’entretien jusqu’à 20 % du coût de possession

En prenant en considération une durée de détention de véhicule de 11,5 ans (moyenne du parc roulant français) le montant des factures d’entretiens approche voire dépassent allègrement les 6 000 €. Une sacrée somme pour pouvoir rouler en paix. « Ces résultats confirment que le prix d’achat n’est que la partie visible de l’iceberg : sur la durée de vie du véhicule, l’entretien peut représenter jusqu’à 20 % du coût total de possession », analyse Fabien Borsa, CEO d’idGarages.com.