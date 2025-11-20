La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

En bref : 6e génération de Clio 4,12 m x 1,77 m x 1,45 m Essence 115 ch ou hybride 160 ch GPL programmé en 2026 Prix à partir de 19 900 €

Le style de cette Clio 6 a déjà fait couler beaucoup d’encre. Surtout parce qu’il n’évoque aucune Renault, alors que la gamme de citadines électriques surfe sur le néo-rétro et que beaucoup attendaient une déclinaison thermique de la craquante Renault 5 E-Tech. Mais n’oublions pas que celle qui porte le nom de la fille de Zeus a, en digne muse de l’Histoire, toujours osé des dessins originaux.

Il suffit de regarder la lignée pour s’en rendre compte : hormis la cinquième génération, assimilable à un gros lifting de la quatrième, aucune ne ressemble à la précédente. Même les restylages ont été profonds, ce qui n’a pas empêché la petite Renault de s’écouler à quasi 17 millions d’exemplaires dans le monde en 35 ans d’existence.

De fait, autant essayer de s’habituer d’emblée. Et si les détracteurs peuvent lui trouver quelques accents japonais au niveau de la calandre notamment, reconnaissons à cette nouvelle venue quelques traits originaux, en particulier au niveau des projecteurs et des feux arrière.

Plus que jamais fidèle au slogan « Tout d’une grande ! » des débuts, la Clio 6 s’allonge de quasiment 7 cm, dont une bonne partie au niveau des portes à faux, pour atteindre 4,12 m d’un bout à l’autre, soit la taille d’une R19 ou presque, et 20 cm de plus que la R5. Si la hauteur n’évolue guère, l’auto s’élargit de 4 cm pour atteindre 1,77 m, hors rétroviseurs.

Hélas, l’habitacle n’en profite pas puisque l’on retrouve sensiblement les mêmes dimensions que sur le précédent modèle. Cela dit, s’il faut baisser la tête au moment de s’installer sur la banquette, l’espace peut déjà convenir à des passagers de 1,80 m, déjà au-dessus de la tête puis au niveau des genoux, ce qui n’est pas si fréquent dans la catégorie : chez les thermiques comme la Peugeot 208 qui reste bien moins spacieuse, mais aussi chez les hybrides, une Toyota Yaris manquant également d’espace dans les trois dimensions. Et la frangine électrique R5 E-Tech est loin d’être aussi accueillante avec des places arrière particulièrement exiguës.

Par ailleurs, la position est confortable aux places latérales, d’autant que l’on peut glisser les pieds sous les sièges avant. Au milieu, pas de miracle malgré l’élargissement de l’auto : l’espace restant entre deux passagers ne permet d’envisager la place centrale autrement qu’en dépannage.

Côté coffre, le volume n’évolue pas non plus avec 391 litres pour les versions thermiques (soit 340 dm3 en normes VDA) et 309 litres pour l’hybride qui nous intéresse ici, contre 324 pour la R5… Si les chargements sont facilités par un seuil abaissé de 4 cm, Renault oublie toujours le double-fond ajustable en hauteur qui autoriserait une surface plane une fois les dossiers rabattus.

À l’avant, la présentation change également mais de manière moins radicale, et sans aucun clin d’œil au passé. La planche de bord fait la part belle au système infodivertissement avec une grande dalle numérique horizontale comparable à celle de la frangine électrique, constituée d’une instrumentation numérique, de 7 pouces sur l’entrée de gamme et de 10,1 pouces sur les finitions supérieures comme cette Techno, et d’un système multimédia Google, exemplaire de fluidité (unique dans la catégorie) et qui donne accès à une centaine d’applications bien connues.

Pour le reste, le dessin est classique et la finition souffle le chaud et le froid. Certes, la sellerie se veut cossue et l’éclairage d’ambiance soigné tandis que de jolies pièces de tissu (ou d’alcantara sur l’Esprit Alpine) s’invitent sur la planche de bord et les portes avant. Hélas, Renaut n’a pas cru bon d’assortir les contre-portes arrière qui restent donc intégralement constituées de plastique dur, y compris sur les accoudoirs. Un habillage peu valorisant que l’on retrouve aussi sur les parties hautes à l’avant, alors que le précédent modèle choisissait un matériau souple, au moins en partie.

Du nouveau sous le capot, et des prix qui grimpent…

Si la nouvelle Clio reprend la plateforme CMF-B du précédent modèle, elle s’autorise des moteurs récents puisqu’elle mobilise notamment le 3 cylindres 1.2 TCE inauguré par l’Austral, fort de 115 ch et disponible au choix en boîte mécanique ou automatique EDC6, une version ECO-G 120 ch GPL, exclusivement associé à cette dernière, étant programmée au second semestre 2026.

Enfin, les amateurs d’hybridation apprécieront l’arrivée d’une inédite mouture de 160 ch, en remplacement du modèle de 145 ch. Une bonne nouvelle, sachant que Renault nous annonce une hausse de tarif contenue à seulement 100 €. Sauf que celle-ci ne concerne que la finition de base : notre Techno elle, grimpe de 1 600 €, soit 27 600 €. Certes, il gagne l’instrumentation numérique et le GPS, mais l’ensemble ne réclamait que 600 € auparavant. Et les quelques aides à la conduite supplémentaires tels que le régulateur de vitesse adaptatif peinent à justifier totalement le reste de l’augmentation. Ajoutons que les prix de la Clio avaient déjà sérieusement augmenté ces dernières années, une hybrid Techno réclamant à peine plus de 25 000 € début 2024…

On se consolera en étudiant les prix d’une Toyota Yaris de 130 ch, pas plus amicale sur le papier (mais négociable). Puis on rassurera les bourses modestes en indiquant que les nouvelles motorisations essences sont plus raisonnables, le 1.2 TCE 115 ch réclamant 3 700 € de moins à équipement équivalent, et 2 200 € de moins avec une boîte auto EDC, soit des tarifs comparables à ceux d’une Peugeot 208, et toujours bien inférieurs à ceux d’une Volkswagen Polo. En attendant l’essai de ces versions, penchons-nous d’abord sur l’hybride, annoncée plus performante et sobre que jamais…