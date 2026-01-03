Il faut 8,5 millions d’euros pour glisser dans son garage l’ancienne F1 ayant mené Schumacher pour la première fois vers la victoire

Dans un peu moins de trois semaines, un événement très spécial se déroulera sur la toile. La vente Global Icons signée par la maison Broad Arrow permettra en effet d’enchérir sur une voiture de course hors du commun : la Benetton B192 dans laquelle la légende de la Formule 1 Michael Schumacher a décroché sa première victoire. Livrée d’époque tout en vert et jaune, V8 Ford atmosphérique et boîte manuelle six vitesses sont de la partie.

Cerise sur le gâteau, la monoplace a été entièrement restaurée en 2024 chez LRS Formula. Comprenez par là qu’une fois le véhicule gagné, rouler avec sera possible dans un très court délai. Du côté des succès, cette Benetton numéro de châssis B192-05 cumule la victoire de Spa-Francorchamps en 1992 et une deuxième place lors du Grand Prix du Canada pour une utilisation sur cinq courses avec Schumacher aux commandes.

Pour la première fois visible lors d’une vente publique

Avant d’arriver sur la toile via Broad Arrow, la Benetton B192-05 se cache au début de sa retraite chez Renault Classic. Elle quitte la collection française en 2015 pour rejoindre celle de LRS Formula puis change une nouvelle fois de propriétaire en 2016. La voici maintenant prête à de nouvelles aventures avec une estimation à 8,5 millions d’euros. Les enchères ouvriront le 23 janvier prochain avec une clôture fixée au 30 janvier.