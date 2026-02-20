Jaecoo 7, un SUV au look de Range Rover, vendu 20 000€  de moins qu'un Tiguan

En bref SUV hybride rechargeable

Autonomie électrique : 90 km

Garantie : 7 ans

A partir de 35 990 €

Dans le sillage de MG Motor et BYD, le groupe Chery Auto, appartenant à l’État chinois, nourrit de grosses ambitions en Europe. Avec 7 marques au compteur, l’entreprise basée à Wuhu, au sud de la Chine, emploie 80 000 salariés et se positionne comme le plus gros exportateur d’autos du pays puisque, sur les 2,6 millions de voitures produites l’an passé, 1,14 million a été vendu hors des frontières.

Au printemps 2026, Chery débutera la commercialisation de 4 modèles, à travers deux marques spécialement conçues pour l’export : Jaecoo et Omoda. Le groupe chinois a choisi le Jaecoo 7, un SUV familial hybride rechargeable de 279 ch, pour débuter son offensive dans l'Hexagone. Et le challenge est relevé pour la marque qui compte s’attaquer aux marques généralistes.

20 000 € de moins qu'un Tiguan équivalent

Le Jaecoo 7 cible des marques généralistes comme Peugeot, Renault, Toyota ou encore Volkswagen en proposant une stratégie de « plus pour le même prix ». À savoir un SUV PHEV (hybride rechargeable) au prix d’un SUV HEV (hybride simple) européen. Et la marque chinoise va faire mal à la concurrence car les prix de son modèle se placent bien en dessous de la concurrence. Ainsi, le Jaecoo 7 équipé d'une motorisation hybride rechargeable débute à 35 990 €, soit 20 000 € de moins qu'un Volkswagen Tiguan à motorisation et finition équivalentes (Tiguan Life 1.5 eHybrid 8 CV 150 ch / 204 ch : 55 000 €). Mieux, cette technologie déclinable en version hybride simple sera lancée cet été et sera vendue à un prix encore plus attractif. Le nouveau venu calque sa stratégie sur MG Motor avec le très recommandes MG EHS Hybride rechargeable, facturé à quelques euros près et proposant la même durée de garantie.

S'installer en France durablement

Avec 2,6 millions de véhicules produits l'an passé, dont la grosse moitié est dédiée à l'export, le groupe d'État chinois ne cache pas ses ambitions : s’installer en France durablement. Pour consolider son arrivée dans l’Hexagone, près de 70 points de vente et d’entretien seront ouverts au printemps 2026. De plus, tous les modèles seront assortis d’une garantie de 7 ans.

Le Jaecoo 7 est donc un SUV compact. Long de 4,50 m, il s’attaque à des modèles comme le Peugeot 3008 ou le Renault Austral. D’allure robuste, il ne cache pas ses inspirations, avec un design qui rappelle les productions Land Rover. Pas vraiment étonnant, car Chery est en charge, via une coentreprise avec Land Rover, de développer des SUV de luxe en Chine. Cet ADN se retrouve notamment sur la partie arrière et sur le toit flottant. Si le design est « global », autrement dit consensuel et passe-partout pour séduire une clientèle de dimension européenne, il faut reconnaître que de nombreux passants ont été interpellés par le design durant notre essai : « C'est une Volvo ? Un Land Rover ? ».

L'image véhiculée est donc plutôt valorisante pour le nouveau venu chinois. Côté design, hormis la peinture, tout est de série : les vitres surteintées, les feux full LED et les jantes alliage de 19''. La seule faute de goût à notre avis : ces dernières sont carénées d'un plastique « aéro » pas très heureux.

À bord, le modèle chinois présente un mobilier sobre et plutôt valorisant qui tient largement la comparaison face à certains modèles généralistes. Hormis certains plastiques brillants ou quelques inserts qui prêtent à discussion, les matériaux employés sont de bonne qualité. La planche de bord est recouverte de cuir surpiqué, le même qui enveloppe les confortables sièges.

Cette planche de bord est dominée par un écran vertical de 14,8 pouces. Sa résolution est de bonne qualité tout comme sa réactivité et ses performances, nettementau dessus des productions Stellantis et Volkswagen de première monte. Toutefois, les menus, certes (trop) complets, sont disposés de manière brouillonne. Un peu comme chez Tesla. L'apprivoiser réclamera un temps d'adaptation. Tout est tactile ! Bon point : il y a des accès directs aux commandes les plus basiques comme la climatisation, la ventilation, etc. La connectivité CarPlay et Android Auto sans fil est de série.

L’habitacle ménage un bel espace à l’arrière. Deux adultes de bonne taille voyageront à leur aise avec un espace aux genoux très satisfaisant. Avec 500 litres (VDA) et une ouverture bien large, le coffre répond sans difficulté aux besoins d'une famille. Pour un SUV hybride rechargeable, c'est plutôt correct, sachant qu'en prime le Jaecoo 7 dispose d'un rangement sous plancher pour les câbles de recharge. Seul bémol, la hauteur d'ouverture du hayon est trop limitée, si bien que les grands gabarits peuvent se cogner facilement la tête.

Le Jaecoo 7 marque sa réelle différence en matière de rapport prix/équipement. Ainsi l'entrée de gamme, facturée 35 990 € en finition « Select », s'avère très, très bien pourvue avec l'instrumentation, l'écran vertical de 14,8 pouces, les feux full LED, la caméra de recul, la climatisation bi-zone, le vitrage acoustique ou encore les sièges avant et le volant chauffants, le tout assorti d'une garantie de 7 ans ou 150 000 km. Indéniablement, le Jaecoo 7 a les arguments pour inquiéter les marques généralistes car l'équivalent français, un Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 225, débute à 40 560 € avec une garantie de 2 ans. À la différence, le Français conserve une importante valeur résiduelle sur le marché de l'occasion alors que le Jaecoo 7 sera probablement pénalisé par une forte décote. A prendre en compte à l'achat.