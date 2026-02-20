En France, le Jaecoo 7 SHS est disponible en deux finitions.

L’entrée de gamme « Select », à partir de 35 990 €, embarque comme principaux équipements de série : les jantes alliage 19’’, les phares full-LED, les rails de toit, les vitres arrière surteintées, les feux antibrouillard avant, les connectivités

Apple CarPlay & Android Auto sans fil, l’aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul, l’instrumentation numérique de 10,3’’ et l’écran central 14,8’', la climatisation auto bi-zone, l’entrée & le démarrage sans clé, le frein à main électrique, les sièges avant chauffants et le volant chauffant, le vitrage acoustique avant, le système audio 6HP, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts, la surveillance du conducteur, l’alerte ouverture de porte, le maintien d’urgence dans la voie, etc.

La finition « Exclusive », à partir de 37 990 € ajoute la sellerie en cuir synthétique, le toit ouvrant panoramique, le hayon électrique mains libres, les sièges avant chauffants et ventilés à réglages électriques, la recharge par induction ventilée de 50 W, l’affichage tête haute, le système audio Sony à 8 haut-parleurs, la caméra 540°, etc.