Jaecoo 7, un SUV au look de Range Rover, vendu 20 000€ de moins qu'un Tiguan
3. Le Jaecoo 7 dispose d'un rapport prix/équipement canon
En France, le Jaecoo 7 SHS est disponible en deux finitions.
L’entrée de gamme « Select », à partir de 35 990 €, embarque comme principaux équipements de série : les jantes alliage 19’’, les phares full-LED, les rails de toit, les vitres arrière surteintées, les feux antibrouillard avant, les connectivités
Apple CarPlay & Android Auto sans fil, l’aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul, l’instrumentation numérique de 10,3’’ et l’écran central 14,8’', la climatisation auto bi-zone, l’entrée & le démarrage sans clé, le frein à main électrique, les sièges avant chauffants et le volant chauffant, le vitrage acoustique avant, le système audio 6HP, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts, la surveillance du conducteur, l’alerte ouverture de porte, le maintien d’urgence dans la voie, etc.
La finition « Exclusive », à partir de 37 990 € ajoute la sellerie en cuir synthétique, le toit ouvrant panoramique, le hayon électrique mains libres, les sièges avant chauffants et ventilés à réglages électriques, la recharge par induction ventilée de 50 W, l’affichage tête haute, le système audio Sony à 8 haut-parleurs, la caméra 540°, etc.
Le point techno : gros contenu de série
Le Jaecoo 7 embarque de série 20 aides à la conduite de dernière génération comme le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie et aide au changement de file, l’alerte d’ouverture de porte, l’aide à la sortie de voie, etc. Tout ceci est disponible à partir de 35 990 €.
