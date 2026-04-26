Vous cherchez un SUV familial, performant et haut de gamme, le BMW X3 répond à ces critères. Mais pour choisir la meilleure version, suivez le guide.

Bien entendu, c’est le SUV BMW iX3 qui est mis en avant par la marque munichoise, car il inaugure le nouveau style Bmw et surtout la nouvelle plateforme « Neue Klasse » prévue pour les nouveaux modèles électriques de la marque. Malgré cela, le BMW X3 doté de motorisations thermiques fait de la résistance et plait toujours autant, surtout aux États-Unis où 41 % de sa production trouve preneur.

C’est d’ailleurs aux États-Unis que le BMW X3 est produit pour le continent américain, pour l’Europe, c’est de l’usine BMW de Rosslyn en Afrique du Sud que sortent les BMW x3 européen. Le nouveau BMW X3 (G45) a été lancé en 2024 et il s’est vu gratifié d’une motorisation hybride rechargeable qui affiche désormais 299 ch et adopte une batterie de 22,7 kWh lui permettant de doubler son autonomie électrique (jusqu’à 90 km selon la norme WLTP).

Un style affirmé

En ce qui concerne ce nouveau modèle qui aura deux ans en juin (il a été présenté en juin 2024), il ne cède pas totalement à la tentation du style « Neue Klasse » inauguré par le BMW iX3 arrivé l’an dernier. Que l’on aime ou pas les deux grands haricots qui lui servent de calandre, on ne peut pas dire que le design du BMW X3 laisse indifférent. Barrettes verticales et en diagonale, signature lumineuse très travaillée, proue et poupe sont très verticales et l’ensemble paraît assez lisse. Ce design tranche totalement avec les trois précédentes générations, la première datant de 2004. Ce qui est sûr, c’est que le Bmw X3 « en impose », ce qui plait sans doute aux amoureux des SUV qui cherchent avant tout à se démarquer. Et pour se démarquer encore plus on peut choisir l’option de la calandre rétroéclairée à 600 € (elle est de série avec la version la plus puissante M50 de 398 ch).

Une offre de motorisation assez large

Sous le capot de ce BMW X3, en plus de la motorisation hybride rechargeable de 299 ch, on trouve également des motorisations essence légèrement hybridées comme celle de 208 ch d’entrée de gamme et celle de 398 ch. Cette dernière (M50 xDrive) s’équipe d’un bloc six cylindres en ligne. On trouve également deux motorisations diesels, un bloc quatre cylindres 2.0 qui équipe la version 20d et développe 197 ch et un bloc six cylindres de 303 ch pour la version 40d. Toutes ces motorisations, y compris l’hybride plug-in, sont associées à une boîte automatique à huit rapports et à une transmission intégrale. Cela permet de rouler en sécurité sur chaussée glissante, mais augmente le tarif et le poids de l’ensemble. En effet, le BMW X3 n’est pas particulièrement léger et affiche sur la balance un poids à vide de 1 930 kg pour la version la plus légère (20 xDrive) jusqu’à 2 140 kg pour la 30e xDrive. Il faudra donc ouvrir son portefeuille pour payer un important malus au poids en plus d’un malus écologique. Sauf pour la version hybride rechargeable qui échappe au malus écologique et qui en plus pour le malus au point à droit à une petite réduction de 200 kg (soit une économie de 5 700 € environ), parce qu’hybride rechargeable avec une autonomie électrique de plus de 50 km.

Un agréable objet roulant motorisé

Bien motorisé, le BMW X3 se révèle être un bon compagnon de voyage, confortable avec un très bon comportement routier, il permet de faire de longs déplacements sans fatigue. Doté d’un amortissement correct quoiqu’un peu ferme en finition M Sport, il affiche un comportement dynamique et sécurisant avec une direction bien calibrée qui est d’une grande précision en plus d’être informative. C’est donc un régal au volant, même si compte tenu du poids, il faut prévoir une motorisation suffisamment puissante afin de disposer d’un niveau de performances dignes d’une BMW. Dans l’habitacle, on apprécie le grand empattement (2,87 m) qui permet aux passagers des places arrière d’avoir de la place pour leurs jambes, si ce n’est qu’il faudra pour la place centrale, composer avec un tunnel de transmission (c’est un 4x4) assez imposant. Quant aux bagages, ils trouveront facilement leur place dans un coffre qui affiche une capacité de 570 litres excepté pour la version hybride rechargeable (460 litres).

Double écran et peu de commandes physiques

Dans l’habitacle toujours, le BMW X3 affiche une présentation classique au niveau du tableau de bord avec une double dalle numérique imposante (12,3 pouces pour l’instrumentation, 14,9 pouces pour le multimédia) orientée vers le conducteur. La planche de bord est assez dépouillée puisque la plupart des commandes du véhicule sont accessibles par l’écran central qui dispose d’une interface fluide, mais dont le nombre important de menus ne facilite pas l’usage. La présentation est moderne et soignée même si l’on déplore la présence de plastiques durs et brillants en partie basse. Il faut noter que la planche de bord peut être recouverte de textile (Luxury), mais il s’agit d’une option à 650 €.

Un équipement complet en entrée de gamme

En ce qui concerne la dotation en équipement, le BMW X3 ne fait pas dans la demi-mesure, l’entrée de gamme se révèle riche avec 5 modes de conduite, l’accès et le démarrage mains-libre, la banquette arrière rabattable (40/20/40), la climatisation trizone, la recharge des smartphones par induction, le système audio 100 W 6 HP, les jantes alliage de 18 pouces, etc. Mais il faudra piocher dans les nombreux packs d’options pour obtenir la conduite semi-autonome (Pack Innovation avec Driving Assistant Professional pour 3 550 €) ou bien encore une caméra intérieure, permettant d’enregistrer de courtes vidéos et par ce moyen de surveiller l’habitacle à distance via votre smartphone et en cas de déclenchement de l’alarme. Ainsi elle peut prendre automatiquement une photo que vous pouvez voir dans My BMW App. Elle fait de même en cas d’accident. Cette option est incluse dans le Pack Innovation disponible à partir de 2 700 € (sans l’option Driving Assistant Professional) ce qui grève la facture finale. L’autre choix de finition concerne la finition M Sport qui ajoute une touche sportivité que ce soit en ce qui concerne le design du véhicule ou la partie dynamique avec l’apport de la direction DirectDrive à démultiplication variable et de la suspension sport DirectDrive. Enfin en ce qui concerne la finition la plus haut de gamme M Performance qui est très bien équipée, elle ne concerne que le BMW X3 M50 xDrive.

Un véhicule de prestige

Le BMW X3 fait payer ses services au prix fort. Alors qu’il était haut de gamme, il est devenu un vrai véhicule de luxe et cela d’autant plus que ces modèles n’échappent pas au piège fiscal qui les contraint à payer de fort malus pour le CO2 (sauf pour l’hybride rechargeable) et plus encore un malus au poids qui fait grimper la facture. Il reste cependant le prestige de la marque à l’hélice, un comportement routier exemplaire, du dynamisme malgré un poids élevé, de quoi affronter la concurrence des Audi Q5 et Mercedes GLC avec le sourire.