Vous cherchez un SUV familial, performant et haut de gamme, le BMW X3 répond à ces critères. Mais pour choisir la meilleure version, suivez le guide.

Motorisations essence

20 xDrive

Désormais les motorisations essence BMW n’ont plus droit à la lettre « i » dans leur dénomination, celle-ci est réservée aux motorisations 100 % électriques. De l’électricité, il y en a dans cette motorisation essence de deux litres qui équipe l’entrée de gamme du BMW X3. Il s’agit d’une hybridation 48 V qui permet de réduire quelque peu la consommation. Pas suffisamment puisque celle-ci va s’établir à 9 litres aux 100 kilomètres lors de notre essai. De plus, ce moteur manque un peu de coffre, car si la puissance annoncée est de 208 ch, ce sont les 190 ch du moteur thermique, qui sont le plus souvent sollicités. Compte tenu du poids de la bête qui s’approche des deux tonnes, les accélérations manquent de force. À part le volume sonore qui augmente lors d’une sollicitation vigoureuse de la pédale de droite, il ne se passe pas grand-chose en ce qui concerne les sensations. Reste le comportement routier qui est exemplaire. Enfin, on ne peut passer sous silence la douloureuse facture de 65 950 € pour la version de base sans options à laquelle s’ajoutent les malus de CO2 et de poids (soit 12 529 € de plus).

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV 48V

Cylindrée : 1 998 cm3

Puissance cumulée : 208 ch

Puissance nominale : 190 ch à 4 400 tr/mn

Couple : 310 Nm à 1 500 tr/mn

Puissance électrique : 18 ch

Transmission : intégrale

Boîte de vitesses : auto 8 vitesses

Capacité du réservoir : 65 litres

Vitesse maxi : 215 km/h

0 à 100 km/h : 7,8 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 6,9 à 7,2 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 156 à 164 g/km

M50 xDrive

Une motorisation noble pour ce BMW X3 M50 xDrive qui s’équipe d’un bloc six cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée. Il est associé à deux turbos qui soufflent assez fort et permettent à ce modèle d’atteindre les 398 ch de puissance cumulée. Les accélérations sont à la hauteur, mais la consommation s’envole si l’on appuie trop sur la pédale d’accélérateur. Quant aux différents malus qui frappent la bête, il la condamne à faire de la figuration sur le marché français. Avec plus de 42 000 € de malus (CO2 + poids), qui viennent s’ajouter aux 92 050 € du modèle, la facture est élevée.

Fiche technique

Type : 6 cylindres en ligne, 2 turbos essence, MHEV 48V

Cylindrée : 2 998 cm3

Puissance cumulée : 398 ch

Puissance nominale : 381 ch à 5 200 tr/mn

Couple : 540 Nm à 1 900 tr/mn

Puissance électrique : 18 ch

Transmission : intégrale

Boîte de vitesses : auto 8 vitesses

Capacité du réservoir : 65 litres

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 4,6 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 7,7 à 8 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 175 à 181 g/km

Motorisations diesels

20d xDrive

La marque BMW reste fidèle aux motorisations diesels et le BMW X3 peut s’enorgueillir d’en posséder deux dans sa gamme. La première d’entre elles ne développe que 197 ch mais fait bien son travail. Elle dispose de suffisamment de couple et se montre, assez discrète, tandis qu’elle affiche une belle sobriété avec une consommation moyenne de 7 l/100 km. Avec ce moteur on bénéficie de bonnes reprises et l’on peut envisager de longs parcours sans s’arrêter fréquemment en station-service. Il y a hélas un revers à la médaille, c’est l’application d’un double malus en ce qui concerne le CO2 et le poids du véhicule, la facture est là aussi salée, puisqu’il faut s’acquitter d’un malus « cumulé » de 12 376 €. Ça fait mal !

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo diesel, MHEV 48V

Cylindrée : 1 995 cm3

Puissance cumulée : 197 ch

Puissance nominale : 197 ch à 4 000 tr/mn

Couple : 400 Nm à 1 500 tr/mn

Puissance électrique : 11 ch

Transmission : intégrale

Boîte de vitesses : auto 8 vitesses

Capacité du réservoir : 60 litres

Vitesse maxi : 215 km/h

0 à 100 km/h : 7,7 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 5,9 à 6,1 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 154 à 161 g/km

40d xDrive

La sonorité d’un six cylindres en ligne, même quand il s’agit d’un diesel, est toujours assez flatteuse pour les oreilles et ce bloc six cylindres de 3 litres du BMW X3 40 d xDrive distille une sonorité rauque qui ne manque pas de charme. De plus, ce moteur développe un couple conséquent qui facilite relances et reprises et avec 303 ch de puissance cumulée, il gratifie le BMW X3 de belles accélérations. La boîte automatique à huit rapports est également à mettre en exergue, car elle passe les rapports avec rapidité et fluidité. Grâce à cela, on peut apprécier l’excellent comportement routier de ce modèle qui se montre à son avantage sur tous les types de parcours. Seul son encombrement reste pénalisant en ville. La consommation si l’on ne titille pas trop l’accélérateur est correcte avec 7,1 litres aux 100 kilomètres en moyenne. Mais ce modèle a désormais beaucoup de mal à tenir la comparaison face au BMW iX3 électrique qui échappe à tous les malus et affiche une autonomie correcte. Avec le BMW 40d xDrive il faut passer à la caisse, tout d’abord pour s’offrir ce modèle de 75 950 €, ensuite pour s’acquitter d’un malus cumulé (CO2 + poids) de 20 192 € ! Un BMW iX3 de 320 ch est plus abordable puisqu’il ne coûte « que » 64 550 € et si l’on opte pour le iX3 de 469 ch il faudra débourser « seulement » 71 950 €, soit 25 000 € de moins que le BMW X3 40d xDrive.

Fiche technique

Type : 6 cylindres en ligne, 2 turbos Diesel, MHEV 48V

Cylindrée : 2 993 cm3

Puissance cumulée : 303 ch

Puissance nominale : 286 ch à 4 000 tr/mn

Couple : 670 Nm à 1 500 tr/mn

Puissance électrique : 18 ch

Transmission : intégrale

Boîte de vitesses : auto 8 vitesses

Capacité du réservoir : 60 litres

Vitesse maxi : 245 km/h

0 à 100 km/h : 5,4 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 6,2 à 6,4 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 162 à 168 g/km

Motorisation hybride rechargeable

30e xDrive

Avec la motorisation hybride rechargeable qui équipe le BMW X3 30e xDrive, on entre dans une autre dimension. Celle du silence, lorsque la motorisation électrique est sollicitée, celle de la douceur avec une transition totalement transparente entre mode électrique et hybride pour le conducteur. Seule la sonorité quelconque du quatre cylindres décevra vos oreilles. On ne rappellera jamais assez qu’avec un modèle à motorisation hybride rechargeable on doit recharger la batterie le plus souvent possible. Celle qui équipe le BMW X3 30e xDrive affiche 19,7 kWh de capacité nette, ce qui autorise une autonomie de 80 km. Pour recharger cette batterie sur une borne publique 11 kW, il faudra 2 h 15 et si vous rechargez chez vous sur une Wallbox 7,4 kW ce sera 3 h 30 et 12 h sur une prise secteur classique. Dommage que ce modèle n’accepte pas le courant continu, contrairement à son concurrent Mercedes GLC. Là où le BMW X3 30e xDrive fait pareil que la concurrence, c’est quand la batterie est déchargée et que le moteur essence de 190 ch est sollicité. Il faut alors compter sur une consommation moyenne de 7 litres, 7,9 litres sur autoroute et un peu moins de 6 litres si on ne fait que de la ville et que l’on privilégie les phases de récupération d’énergie. Comme les autres versions de la gamme, le BMW X3 30e xDrive fait payer très cher ses prestations puisqu’il est affiché à 73 950 € en finition de base (X3). Mais la bonne nouvelle est qu’il échappe au malus CO2 avec 69 g/km et que son malus au poids est réduit, du fait d’être un hybride rechargeable capable de plus de 50 km d’autonomie en électrique. Celui-ci s’affiche cependant à 6 525 €, ce qui fait qu’il faut débourser au final 80 475 €, ce qui est plus cher que les motorisations d’entrée de gamme essence et diesel, mais qui se justifie par la possibilité de rouler en tout électrique, mais aussi de disposer d’un petit coup de boost électrique si besoin.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, hybride plug-in

Cylindrée : 1 998 cm3

Puissance cumulée : 299 ch

Couple cumulé : 450 Nm

Puissance nominale : 190 ch à 4 400 tr/mn

Couple : 310 Nm à 1 500 tr/mn

Puissance électrique : 184 ch

Transmission : intégrale

Boîte de vitesses : auto 8 vitesses

Capacité nette batterie système hybride : 19,7 kWh

Autonomie électrique : 86 à 90 km

Durée de recharge 0-100 % - AC 11 kW : 2 h 15

Durée de recharge 0-100 % - Wallbox monophasé 7,4 kW : 3 h 30

Durée de recharge 0-100 % - Prise domestique 2,3 kW : 12 h

Capacité du réservoir : 50 litres

Vitesse maxi : 215 km/h

0 à 100 km/h : 6,2 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 2,8 à 3 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 64 à 69 g/km