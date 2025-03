En France, le BMW X3 20d n'a pas de chance

En bref Moteur Diesel

4 roues motrices

À partir de 65 950 €

BMW a décidé de rompre avec la précédente génération. Bâti sur la plateforme CLAR, dédiée aux propulsions et aux quatre roues motrices, le nouveau X3 voit ses mensurations augmenter. L’imposant SUV produit en Afrique du Sud et aux Etats-Unis atteint désormais 4,76 m de long et près de 2 mètres de large (1, 92 m). Un format adapté à ses marchés de prédilection. Chez nous il faudra se montrer vigilant en ville et en manœuvres.

Le style évolue et il ne semble pas faire l’unanimité si l’on en croit les commentaires des observateurs rencontrés durant l’essai. Le X3 conserve son long capot mais voit sa face avant se verticaliser. Elle est composée d’une calandre XXL dont les contours peuvent s’illuminer (500 €) et d’optiques en demi-cercles. On remarque également les poignées affleurantes et une partie arrière totalement inédite.

Le style peut s’enrichir de jantes, de boucliers et de bas de caisse exclusifs en cochant la finition M Sport. Dans tous les cas il faudra mettre la main à la poche et de grandes poches de préférence car les tarifs sont dissuasifs et bien au-dessus de la concurrence avec un prix de départ de 65 950 €. Pour vous donner un ordre d’idée notre version d’essai en finition de base et truffée d’options avoisine les 95 000 €. Une manière d’orienter les clients vers la LLD proposée à partir de 690 €/mois (sur 39 mois/30 000 km).

A bord aussi le X3 change son fusil d’épaule. Le cockpit plonge dans la modernité avec l’arrivée du Curve Display, cette grande dalle incurvée regroupant l’instrumentation et l’écran multimédia. Ce dernier bénéficie du dernier système d’exploitation en date du groupe BMW truffé de fonctionnalités et ultra performant. Son arrivée impose le tout tactile. Ainsi, régler la température ou gérer les flux d’air oblige systématiquement à passer par l’écran.

Le pompon revient aux commandes tactiles des aérateurs latéraux placées telle une verrue disgracieuse dans le prolongement de la poignée. Entre les commandes tactiles sur les écrans, les touches à retour haptique de la console centrale et la molette iDrive, l’ergonomie à bord s’avère un peu compliqué. Bon point, un système de raccourcis (personnalisable) placé près de la commande vitesses permet d’accéder aux fonctions favorites, comme désactiver facilement les aides à la conduite les plus intrusives.

La planche de bord recouverte d’un textile recyclé plutôt cossu convainc. Malheureusement, on relève plusieurs fausses notes comme les plastiques de piètre qualité utilisés pour les contre-portes et les accoudoirs. BMW a réalisé des économies sur toutes les parties basses. A ce niveau de prix, c’est très décevant.

A vivre, le X3 reste un bon élève. Il met à profit sa longueur pour offrir un bel espace aux jambes pour les passagers arrière et un grand coffre. La place du milieu est pénalisée par le tunnel de transmission (XDrive). Le coffre cube 570 litres. Il offre une belle largeur de chargement, des rangements sur les côtés et un logement sous plancher pour accueillir une roue de secours temporaire. Bref, de quoi contenter les plus exigeants qui pourront faire grimper ce volume à 1 700 litres en rabattant les dossiers 40/20/40 de la banquette arrière. Il est possible d’opter pour une boule d’attelage rétractable (1 200 €).

Destiné à la famille, le X3 reconduit sans grande surprise son offre diesel. Mais cette fois-ci électrifiée. Elle se compose de deux motorisations, le 4 cylindres 20d, celui de notre essai et le 6 cylindres en ligne 40d de plus de 300 ch. Dans un autre monde, celui d’avant, Le 2.0d de 197 ch, associé à une micro-hybridation 48 V, serait la motorisation à recommander pour ce genre de véhicule polyvalent à vocation familiale. Le couple (400 Nm) musclé, la sonorité discrète et l’appétit mesuré, à savoir une consommation moyenne de 7 l/100 km relevé durant notre essai, placent le curseur au milieu de toutes les exigences d’un automobiliste. Hormis en ville où le X3 s’avère encombrant, il brille dans tous les autres cas de figure.

Un prix élevé complété par un double malus

Sur autoroute pour son silence de fonctionnement, son excellent niveau de confort et sa consommation modérée, sur routes secondaires pour ses reprises solides et sur les revêtements difficile grâce à la présence de sa transmission intégrale. Mais nous sommes en France et l’administration punit sévèrement ce genre de véhicule. En plus d’un prix de vente élevé, il faudra s’acquitter d’une taxe CO2 comprise entre 4 026 € et 6 126 €(selon finition et jantes) et un malus au poids de 4 820 €, ce qui amène par exemple notre version d’essai au-delà des 100 000 €.

Campé sur d’énormes jantes de 21’’ et maintenu par une suspension pilotée (650 €), le X3 testé présente un comportement routier de haute volée pour un véhicule de ce gabarit. L’inertie en courbe est quasi inexistante et le train avant s’avère plutôt incisif pour l’inscription en virage. La transmission XDrive pousse même le mastodonte en sortie de courbe. Naturellement avec des jantes de ce format, quelques remontées se font sentir dans l’habitacle au passage d’imperfections. Mais globalement le niveau de confort reste de bon niveau. Il devrait être encore plus appréciable avec une monte inférieure.