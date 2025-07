Le Lexus RX est-il réellement d'une fiabilité ferroviaire ?

En bref

Lexus et le RX, c’est déjà " une vieille histoire " puisque le SUV existe depuis 2000. Pour la marque nippone, le challenge est de venir titiller les premium allemands, mais plutôt que de proposer des motorisations diesel, elle mise sur l’hybride essence. Toyota est déjà sûr de son fait avec la Prius, mais c’est la première fois qu’un SUV l’adopte.



Quinze ans plus tard, la formule est toujours proposée avec cette quatrième génération. Il est présenté en Europe au salon de Francfort 2015 et la marque ne prévoit qu’une seule déclinaison : 450 h.



Il conserve ainsi le moteur V6 3,5 l associé à deux électromoteurs pour atteindre une puissance cumulée de 313 ch. L’ensemble fait toujours appel à une boîte à variation continue et à une transmission aux quatre roues. Lexus annonce une consommation homologuée de 5,2 l/100 km.



Côté style, Lexus se lâche avec une calandre monumentale, des optiques très étirées, un profil élancé et un hayon aux formes sculptées.



À l’intérieur, la planche de bord affiche aussi un style particulier, moins torturé toutefois, et dont la qualité de fabrication est difficilement critiquable. Le grand écran multimédia de 31 cm est lisible, on aurait apprécié également que la navigation dans les différents menus soit plus simple.



Quant à l’espace habitable, les passagers profitent la longueur généreuse de ce SUV (4,89 m) et les bagages ne resteront pas à la maison lors des départs en vacances grâce au coffre cubant entre 539 et 1 612 litres. De plus, l’équipement est pléthorique dès le premier niveau de finition. Sur ce point, Lexus est à contre-pied de la concurrence puisque seul le toit ouvrant est en option.



En janvier 2018, apparaît la version longue simplement nommée L. Grâce à ses 11 cm supplémentaires en longueur, le RX L propose deux places supplémentaires dans le coffre. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de places d’appoint puisque des personnes de plus de 1,70 m se sentiront à l’étroit. Dans cette configuration, vous pouvez faire une croix sur le coffre puisqu’il ne propose plus que 211 litres de volume.



En octobre 2019, il s’offre un léger restylage avec des optiques lissées, une calandre dont le contour est plus épais et des feux arrière qui renouvellent leur signature lumineuse. À l’intérieur, les modifications sont également timides, mais on note que l’écran central devient tactile, l’apparition de la recharge par induction pour les smartphones ou encore la connectivité Apple CarPlay et Android Auto. Enfin, rien ne change sous son capot.



Cette génération de RX laisse place à un nouveau venu à partir de septembre 2022.