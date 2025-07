Le Volvo EX30 Cross Country va plus loin... mais moins loin

EN BREF Version "aventurière" de l'EX30 Une seule proposition 4 roues motrices 428 ch 427 km d'autonomie (contre 450 à la version classique) Prix fixé à 55 900 €

Le lancement du Volvo EX30 a eu lieu en novembre 2023. Et le constructeur suédois dévoilait alors une gamme proposant deux capacités de batterie, et deux types de motorisation. Une version propulsion de 272 ch, et une version 4 roues motrices de 428 ch aux performances explosives. Le tout emballé dans un style bien de la maison, avec plein d'équipements à l'intérieur, et des tarifs loin d'être abordables.

Entre-temps, le EX30 est devenu la meilleure vente de Volvo en France. Oui oui, devant les XC40 et XC60. Et aussi une très bonne vente sur le marché européen. Satisfecit donc... Aujourd'hui, la marque étend sa gamme avec une version qui était déjà annoncée dès le lancement et les premiers essais : la Cross Country.

L'appellation est bien connue chez Volvo depuis 25 ans, et depuis qu'elle a été appliquée au V70 XC "Cross Country". Et la recette est toujours la même, c'est-à-dire rendre le look plus baroudeur, plus viril, avec des protections de carrosserie en plastique, rehausser la garde au sol et mettre 4 roues motrices obligatoirement. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'EX30.

Ainsi, en gardant le même gabarit réduit de 4,23 m de long et 1,84 m de large, ce SUV urbain gagne 19 mm de garde au sol (19 cm désormais, pour 1,57 m de haut), un châssis revu pour plus de confort et d'efficacité en tout-terrain, mais surtout un look d'aventurier. Les boucliers et calandre sont spécifiques et arborent de grands panneaux en plastique brut. À l'avant, le bandeau de calandre prend même un dessin "topographique" (voir portfolio) et indique les coordonnées GPS du mont Kebnekaise situé en Laponie suédoise. Randonnée favorite d'un des designers...

On retrouve des protections d'ailes en plastique brut, l'inscription "Cross Country" sur le montant arrière ainsi que sur le bas du bouclier arrière. Le hayon est désormais traversé par une pièce en plastique au lieu de couleur carrosserie. Et les jantes 19 pouces sont spécifiques. On peut aussi choisir en option des pneus adaptés au tout-terrain.

Cela donne un tout autre visage à cette nouveauté, et si votre serviteur préfère la version classique, cela peut aussi plaire à ceux qui voudraient se démarquer. Se démarquer à grands frais cependant, puisque partant déjà d'une base chère, la version bimoteur grande autonomie Ultra facturée 53 800 €, la Cross Country ajoute encore 2 100 € pour culminer à 55 900 €. Cela fait très très cher pour un SUV urbain, aussi puissant et équipé soit-il...

Un habitacle identique et aux matériaux décevants

D'autant qu'à l'intérieur, aucun changement par rapport à l'EX30 "civil". L'habitacle est repris sans aucune modification. On retrouve donc une planche de bord ultra-épurée, avec seulement un écran central vertical de 12,3 pouces, et des surfaces très lisses. Les matériaux sont, et on peut s'en féliciter, issus en grande partie du recyclage, mais ils font fort peu premium au toucher, surtout le bandeau traversant. Les assemblages sont au moins acceptables, et rien ne bouge.

Mais l'ergonomie en devient difficile, même si le système fourni par Google (Android OS automotive) fait ce qu'il peut pour faciliter la tâche. On a en haut de l'écran les données de conduite et d'aides à la conduite, au milieu le GPS, et en bas la radio, et les commandes de climatisation. Il y a tout de même beaucoup de sous-menus, et par exemple, il faut passer par l'écran pour ouvrir la boîte à gant, ou régler ses rétroviseurs. Tesla est passé par là on dirait.

À l'arrière les passagers disposent d'un espace moyen, pas étonnant vu la longueur réduite et l'empattement de 2,65 m seulement. Pour les jambes, il ne fait pas bon mesure plus d'1,75 m. En largeur c'est mieux et pour la tête c'est correct. Par contre, les bagages devront se contenter de 318 litres (dont 61 litres sous le plancher). Le petit frunk sous le capot avant a le mérite d'exister, mais ses 7 litres sont bien dérisoires. À peine de quoi placer un câble de recharge domestique. Par contre, le couvercle recèle un "easter egg" en arborant un dessin de la voiture et un symbole local : l'élan.

4 roues motrices, 428 ch et 427 km d'autonomie

Techniquement, cette version Cross Country reprend donc le haut de gamme. À savoir la version à deux moteurs, un par essieu, qui développe 428 ch, et 543 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,7 secondes, soit 0,1 seconde de plus que la version classique. Cela reste un chiffre de supersportive et vous permettra de suivre à la trace une Porsche 911 GT3. Oui, rien que ça.

Et la batterie est la plus grosse des deux possibles (la petite fait 49 kWh), soit 64 kWh de capacité nette (69 kWh bruts). Quant à l'autonomie, elle est annoncée à 427 km en mixte WLTP.

Et c'est là où l'explication de titre survient. Ainsi, si avec ses suspensions relevées, l'EX30 peut aller plus loin sur les sentiers, il ira aussi moins loin ! Car il perd 23 km d'autonomie par rapport à la version classique et ses 450 km. En matière de véhicule électrique, chaque kilomètre compte.

Côté recharge, ce sera 22 kW en courant alternatif sur borne publique, soit le plein en 4 heures, et 155 kW en courant continu sur borne rapide, pour un 10 à 80 % en précisément 26,5 minutes.

Reste à préciser que la transmission intégrale n'est pas permanente, puisque l'essieu avant ne se connecte qu'en as de besoin de motricité.

Après ces précisions, il ne reste plus qu'à monter à bord avec la clé sur soi, mettre le levier de marche sur Drive (pas de bouton de démarrage), et aller voir ce que ça donne sur les petites et charmantes routes au nord de Göteborg, où étaient organisés les essais. Gare aux promeneurs et autres mamans avec poussettes en bord de route donc, c'est une spécialité suédoise.