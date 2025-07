Le Honda CR-V 4 (2012-2019) est-il le SUV le moins fiable de Honda ?

En bref

MAXI-FICHE FIABILITÉ. Le Honda Cr-v est étonnant. Même si on le voit peu en France, c'est pourtant un des modèles de SUV les plus vendus dans le monde, aux côtés du Toyota Rav-4. Et il doit ce franc succès autant à ses aspects pratiques qu'à sa réputation de fiabilité sans faille. Pas à ses prestations dynamiques, pourtant pas ridicules.

Avec une longueur de 4,57 m, le CR-V est un SUV compact, concurrent des Peugeot 3008, Renault Koleos, ou Volkswagen Tiguan. Et si en France, il est éclipsé par eux, ce n'est pas à cause d'un manque de qualités intrinsèques, mais plutôt d'un réseau Honda trop faible en France, et d'un manque d'image chez nous, alors qu'elle est en béton armé ailleurs.

Le CR-V de 4e génération est en effet spacieux, aux places arrière et dans le coffre (589 litres banquette en place et 1 669 litres banquette rabattue), bien équipé (régulateur adaptatif, entrée et démarrage main-libre, freinage automatique d'urgence, aide au maintien dans la voie, caméra de recul, hayon électrique, écran tactile et navigation GPS, sur le haut de gamme bien sûr), confortable et bien insonorisé. Les rangements sont nombreux et la banquette bénéficie d'une fonctionnalité de rabattage automatique en une fois de l'assise et du dossier, qui donne un plancher plat, très pratique.

Ses performances sont dans la bonne moyenne, et sa consommation, surtout en diesel, très mesurée, ce qui est un peu moins le cas en essence. Il était disponible justement, en essence 2.0 de 155 ch, diesel 2.2 i-CTDI de 150 ch, remplacé ensuite par un excellent 1.6 i-DTEC 120 ch ou 160 ch, qui va inaugurer une BVA à 9 rapports. Bien sûr il est proposé en transmission 4x4, mais aussi, et c'est une première, en transmission 4x2 avec cette génération.

Même si son succès n'était pas fracassant en France, ce fut la meilleure vente de Honda pendant quelques années, et on trouve sur le marché de l'occasion suffisamment d'exemplaires pour trouver chaussure à son pied, à des tarifs pas toujours gentils. Quant à la fiabilité, on peut la qualifier de bonne, mais seulement aujourd'hui, alors que tous les problèmes ont été résolus par les premiers propriétaires. Mais elle est loin d'être excellente comme d'autres modèles Honda. Globalement, c'est le 1.6 i-DTEC 160 ch qui concentre le plus les mécontentements, le bloc essence et le 1.6 i-DTEC 120 sont meilleurs. Voir ci-dessous.