En Europe, la Dacia Sandero est devenue intouchable

Entre l’année 2023 et 2024, le roi automobile du marché européen a beaucoup changé : on est passé d’un luxueux SUV électrique (Tesla Model Y) à une citadine low-cost produite par Dacia (la Sandero).

Et comme le montrent les chiffres du marché automobile européen compilés par Data Force, cette Sandero semble bien partie pour dominer. Les chiffres du dernier mois de juillet sont tombés et la Roumaine termine encore en tête, avec 21 040 unités écoulées (et malgré une baisse de 7,9% par rapport au même mois de l’année dernière). Elle a devancé le Volkswagen T-Roc (20 737) et le Toyota Yaris Cross (16 983).

Elle prend le large sur l’année 2025

Après les sept premiers mois de l’année 2025, la Dacia Sandero prend un gros avantage sur sa plus proche poursuivante, la Renault Clio : la Roumaine revendique 152 580 unités livrées contre 137 969 pour sa cousine « généraliste ». Même si elle recule de 9,2% et que la Française progresse de 6,4%, l’écart reste conséquent entre les deux modèles.

Derrière, on trouve le vieillissant Volkswagen T-Roc avec 127 309 exemplaires vendus. L’arrivée prochaine de la toute nouvelle génération de modèle va sans doute lui faire le plus grand bien !

La Peugeot 208 est un peu décrochée et la Citroën C3 dévisse

En quatrième place avec 121 241 exemplaires écoulés, la Peugeot 208 décroche un peu. Rappelons que c’est elle qui avait décroché la couronne européenne en 2021 et 2022 avant la montée en puissance du Tesla Model Y. Ce dernier n’est actuellement que 22ème en 2025 avec 75 295 exemplaires vendus. Notons aussi le recul de 9,3% de la Citroën C3 par rapport aux chiffres de 2024, signe que la nouvelle citadine française ne se vend pas si bien que ça malgré un très bon démarrage en début d’année. Compose-t-elle toujours avec des problèmes de production ?