Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Sandero 3

En Europe, la Dacia Sandero est devenue intouchable

Dans Economie / Politique / Marché

Cédric Pinatel

0  

La citadine low-cost de la marque roumaine domine le marché européen sur ses sept premiers mois de l’année 2025. Elle s’impose désormais comme la voiture préférée des automobilistes du Vieux continent et semble indéboulonnable depuis la baisse de puissance du Tesla Model Y.

En Europe, la Dacia Sandero est devenue intouchable
La Dacia Sandero actuelle, ici en version Stepway.

Entre l’année 2023 et 2024, le roi automobile du marché européen a beaucoup changé : on est passé d’un luxueux SUV électrique (Tesla Model Y) à une citadine low-cost produite par Dacia (la Sandero).

Et comme le montrent les chiffres du marché automobile européen compilés par Data Force, cette Sandero semble bien partie pour dominer. Les chiffres du dernier mois de juillet sont tombés et la Roumaine termine encore en tête, avec 21 040 unités écoulées (et malgré une baisse de 7,9% par rapport au même mois de l’année dernière). Elle a devancé le Volkswagen T-Roc (20 737) et le Toyota Yaris Cross (16 983).

Elle prend le large sur l’année 2025

Après les sept premiers mois de l’année 2025, la Dacia Sandero prend un gros avantage sur sa plus proche poursuivante, la Renault Clio : la Roumaine revendique 152 580 unités livrées contre 137 969 pour sa cousine « généraliste ». Même si elle recule de 9,2% et que la Française progresse de 6,4%, l’écart reste conséquent entre les deux modèles.

Derrière, on trouve le vieillissant Volkswagen T-Roc avec 127 309 exemplaires vendus. L’arrivée prochaine de la toute nouvelle génération de modèle va sans doute lui faire le plus grand bien !

La Peugeot 208 est un peu décrochée et la Citroën C3 dévisse

En quatrième place avec 121 241 exemplaires écoulés, la Peugeot 208 décroche un peu. Rappelons que c’est elle qui avait décroché la couronne européenne en 2021 et 2022 avant la montée en puissance du Tesla Model Y. Ce dernier n’est actuellement que 22ème en 2025 avec 75 295 exemplaires vendus. Notons aussi le recul de 9,3% de la Citroën C3 par rapport aux chiffres de 2024, signe que la nouvelle citadine française ne se vend pas si bien que ça malgré un très bon démarrage en début d’année. Compose-t-elle toujours avec des problèmes de production ?

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Dacia Sandero 3

Dacia Sandero 3

SPONSORISE

Actualité Dacia

Voir toute l'actu Dacia

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/