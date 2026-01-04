Tournée d’adieu avec l’Audi RS3 GT, pour le célèbre moteur cinq cylindres Audi qui fête son cinquantième anniversaire cette année

En 1976, au cinéma, « Les Dents de la mer » font sensation et dans un registre moins « gore », Audi lance la deuxième génération de son Audi 100 qui est équipée d’un nouveau moteur. Il s’agit d’un bloc cinq cylindres essence qui va faire beaucoup pour la renommée de la marque d’Ingolstadt puisqu’il va équiper la célèbre Audi Quattro qui a connu un beau succès en rallye.

De ce bloc cinq cylindres à carburateur de 115 ch qui équipait l’Audi 100 de 1976 à celui de 400 ch qui équipe aujourd’hui l’Audi RS3 en version Sportback et Berline, il y a eu de nombreuses évolutions. Mais celles-ci n’empêcheront pas l’inéluctable, et la réglementation Euro 7 qui deviendra obligatoire en novembre 2027 pour toutes les voitures du marché, condamne à plus ou moins brève échéance ce fabuleux moteur.

Un moteur qui compte dans l’historique de la marque

Mais Audi ne pouvait pas décemment stopper en catimini la production de ce moteur exceptionnel. Un bloc cinq cylindres qui a permis aux sportives d’Ingolstadt de triompher en rallye sur asphalte et sur la terre, mais aussi dans de nombreuses épreuves sur circuit. Et c’est pour cela que la firme allemande a décidé de programmer ce qui s’apparente à une tournée d’adieu en équipant de ce moteur une Audi RS3 un peu spéciale. Celle-ci prendra la dénomination d’Audi RS3 GT. C’est un bon moyen de fêter dignement le cinquantième anniversaire de ce bloc en lui trouvant un écrin de choix avec une voiture adaptée pour être à son aise aussi bien sur la route que sur circuit. Et à l’allure où circule le prototype de cette auto sur le célèbre ruban de bitume du Nürburgring, on sent bien que la future Audi RS3 GT ne manque pas de potentiel.

Une signature aérodynamique retravaillée

On ne sait pas encore quelle sera la puissance de ce modèle, mais les 400 chevaux de la RS3 devraient recevoir l’appui de quelques chevaux supplémentaires. Afin de fêter de la plus belle des manières le cinquantenaire du moteur cinq cylindres, une cinquantaine de chevaux de plus seraient les bienvenus. Quoi qu’il en soit, l’Audi RS3 GT qui s’anime sur le Nürburgring, est déjà dotée de nombreuses pièces exclusives. On découvre ainsi un bouclier qui a été modifié avec des appendices aérodynamiques de bonne taille, dont deux volets latéraux chargés de canaliser l’air. Les freins sont rehaussés d’étriers bleus, tandis que le becquet arrière optionnel de l’Audi RS3 a également été retravaillé. Cette Audi Rs3 GT va devenir le modèle haut de gamme de la série et sera certainement affichée à un tarif élevé. Actuellement l’Audi RS3 Sportback est affichée à 75 600 €. L’Audi RS3 GT, qui se verra proposée en série limitée pourrait bien dépasser les 85 000 €. Dernière inconnue, on ne sait pas encore s’il y aura une déclinaison « Berline » de ce qui sera un modèle d’exception.