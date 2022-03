Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari - Audi RS3 VS Mercedes A45 AMG : des anneaux en forme olympiques ?

Les Mercedes Classe A et Audi A3 sont de vieilles ennemies, qui rivalisent depuis de nombreuses années sur le segment des berlines compactes premium. Cette opposition est bien évidemment aussi d’actualité pour leurs déclinaisons sportives.

Aujourd’hui, nouvel opus de cet antagonisme avec l’arrivée d’une nouvelle génération d'Audi RS3, qui va donc trouver sur son chemin la Mercedes A45 AMG. Sur le plan mécanique, chaque constructeur a opté pour des parti pris techniques bien distincts Audi a choisi d’installer un 5 cylindres sous le capot de sa compacte. Une motorisation très rare et qui fait ici ses adieux. Elle développe 400 ch et un couple de 500 Nm, qui sont distribués aux 4 roues puisqu’il s’agit bien évidemment d’une transmission intégrale.

Mercedes a fait un choix plus classique puisque l’A45 AMG est animée par un 4 cylindres mais attention, pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du quatre cylindres le plus spectaculaires de la production actuelle avec un 2.0 Turbo de 421 ch et surtout 500 Nm, soit (plus de 210 ch et 250 Nm au litre !), qui fait de cette Mercedes, la compacte la plus puissante du marché.

Malgré des poids avoisinant les 1 650 kg, les performances de nos deux berlines sont de tout premier plan avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,8 s et une vitesse maximale de 250 km/h pour la RS3 et 270 km/h pour l’A45 AMG.

Stylistiquement, c’est la dernière création de la firme aux anneaux qui est la plus impressionnante avec son immense calandre, ses boucliers particulièrement ajourés, ses ailes très galbées, ses jantes 19 pouces et sa double sortie d’échappement. À côté, la Classe A paraît beaucoup plus discrète malgré certains indices à l’image de ses deux doubles sorties d’échappement qui ne trompent pas sur la vocation sportive de la berline à l’étoile.

Les forces en présence

Audi RS3

Mercedes A45 AMG

Puissance 400 ch 421 ch Couple 500 Nm 500 Nm Poids 1 645 kg 1 660 kg Monte pneumatique Pirelli P Zéro Michelin Pilot Sport 4S Prix (hors options) 69 990 € 70 899 € Prix modèle essayé 71 740 € 79 549 € Malus 20 396 € 21 966 €

Après les présentations en bonne et due forme, place maintenant à la réalité du terrain. Quelle est celle qui va avoir les faveurs de notre pilote Soheil Ayari. Réponse avec notre essai sur le circuit de la Ferté Gaucher.

