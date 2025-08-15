Chez les supercars, le thermique repasse devant l'électrique

Il y a plusieurs moyens de jauger les performances d’une voiture de sport. La plus complète reste assurément l’épreuve du chronomètre sur circuit, surtout sur des terrains comme la Nordschleife où la totalité des constructeurs automobiles envoient leurs autos pour prouver leur valeur. En la matière, d’ailleurs, la Mercedes-AMG One demeure la reine absolue du chrono avec son temps sous les 6 minutes et 30 secondes, devant les Porsche les plus véloces.

Pour Koenigsegg qui commercialise depuis le début des années 2000 des supercars thermiques à la puissance démoniaque, les chronos sur circuit n’ont jamais permis de démontrer la supériorité de ses autos. La récente Jesko Attack a bien réussi à signer un beau temps récemment sur la piste de Top Gear au Royaume-Uni, mais elle y a ensuite été battue par l’Aston Martin Valkyrie et la Praga Bohema.

Reine du 0-400 km/h

En attendant une possible tentative de record de vitesse avec sa Jesko Absolut, Koenigsegg reste le maître absolu des records d’accélération en ligne droite. Son truc ? L’exercice du 0 à 400 km/h et celui du 0-400-0 km/h, où il faut ensuite arrêter totalement la voiture.

Le petit constructeur suédois avait été battu récemment par la Rimac Nevera R, cette supercar électrique de 2 017 chevaux qui a réussi à abattre le 0 à 400 km/h en 17,35 secondes et le 0-400-0 km/h en 25,79 secondes. Mais grâce à une reprogrammation de la cartographie de son V8 biturbo de 1 600 chevaux favorisant la motricité, la Jesko Absolut vient de prendre sa revanche sur la Croate.

16,77 secondes pour atteindre 400 km/h

La Jesko Absolut a réussi le 0 à 400 km/h en 16,77 secondes, soit plus d’une demi-seconde de mieux que la Rimac. Elle a aussi expédié le 0-400-0 km/h en 25,21 secondes, battant là aussi la Nevera R rejetée à 58 centièmes.

Bref, la Koenigsegg Jesko Absolut est redevenue la voiture la plus performante du monde sur les accélérations jusqu’à 400 km/h. Notons que la Rimac Nevera démarre mieux sur cet exercice grâce à ses quatre roues motrices (0 à 100 km/h en 1,72 seconde et 0 à 200 km/h en 3,95 secondes), mais la Koenigsegg lui passe ensuite devant à haute vitesse grâce à son meilleur rapport poids/puissance et la force herculéenne de son V8 thermique.