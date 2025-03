L'Aston Martin Valkyrie tient son rang de "voiture la plus performante du monde"

Imaginée par l’ingénieur Adrien Newey à l’époque où il officiait encore chez Red Bull F1 quand Aston Martin était partenaire de l’écurie, la Valkyrie ambitionnait de devenir la voiture routière la plus performante de tous les temps sur circuit grâce à une philosophie de conception unique au monde.

Alors que la plupart des sportives actuelles misent avant tout sur leur puissance, leur monte pneumatique, leur conception légère (et souvent une combinaison de tous ces paramètres), la Valkyrie ajoutait une grosse quantité d’effet de sol à cette formule grâce à un aérodynamisme à la sophistication extrême.

Record

Forte de 1176 chevaux avec son V12 atmosphérique Cosworth et son moteur électrique, pesant 1 270 kg à sec, l’Aston Martin Valkyrie vise à battre toutes les autres voitures homologuées pour la route au jeu de l’efficacité sportive absolue. Voilà pourquoi elle s’est mesurée au chrono sur le célèbre circuit utilisé par les journalistes anglais de Top Gear, où la surpuissante Koenigsegg Jesko (1600 chevaux pour 1 290 kg) avait récemment signé un chrono spectaculaire de 1 minute, 10 secondes et 9 dixièmes.

Résultat de cette tentative chronométrique avec le « Stig » au volant ? 1 minute, 9 secondes et 6 dixièmes. Le record de la Koenigsegg Jesko Attack, qui avait elle-même battu la Ferrari SF90 Stradale (1 minute, 11 secondes et 3 dixièmes) est effacé et la Valkyrie bat aussi le 1:10:06 de la Caparo T1 (cette machine extrême qui avait déjà choisie une voie audacieuse dans sa conception il y a 15 ans).

Peut mieux faire ?

Reste à savoir quels pneus utilisait cette Valkyrie dans sa tentative de record : les « simples » Michelin Pilot Sport Cup 2 développés sur mesure pour elle, ou des Cup 2R plus efficaces ? Il semble s'agir de la seconde solution ici, permettant d'améliorer au maximum ses performances même si l'auto paraît toujours délicate à la limite au vu des corrections apportées en permanence par le pilote (avec sans doute un peu de temps perdu sur l'ensemble du tour). Mais la performance de l’Anglaise est bien conforme aux attentes. Ah, si seulement Aston Martin essayait de l’envoyer claquer un temps sur la Nordschleife !