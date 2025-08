Un marché qui part à vau l'eau et un nouveau patron chez Renault

Ventes de voitures : les baisses s'enchaînent sans faiblir

Les mois se suivent et malheureusement se ressemblent. En juillet, le marché français est en baisse pour la septième fois consécutive depuis le début de l'année. Le score du mois dernier atteint - 7,66 % et la chute s'établit à - 7,91 % depuis janvier. La Renault Clio est toujours la voiture la plus vendue et aucune électrique ne figure dans le Top 10. Seule consolation : les marques françaises trustent 9 places sur 10 dans ce classement.

Chez Renault, le nouveau patron est choisi et il n'était pas le favori

Pour succéder à Luca de Meo, en partance pour Kering, plusieurs noms circulaient, dont celui de Maxime Picat, ex-Stellantis, ou encore Denis le Vot, patron de Dacia. Au final, c'est François Provost, précédemment directeur des affaires publiques qui a été choisi par le Conseil d'administration alors que son nom n'était apparu dans la short list que quelques semaines avant la décision. Proche de l'ex directeur général, Provost devrait se ranger dans la continuité de son prédécesseur.

2 000 kilomètres en Lamborghini Revuelto et un plein d'émotion

Il n’y a pas que des tractations au sommet, et de tristes chiffres dans le monde de l'automobile, il a aussi une part du rêve, comme celle que c'est offert Cédric Pinatel cette semaine au volant d'une Lamborghini Revuelto. Au sommaire : un V12, deux moteurs électriques, jusqu'à 1 015 ch et les rues de Marseille pour une ballade sans pareil. Seuls couacs, son prix indécent, les dos d'ânes qui le sont tout autant et un petit bug électronique digne d'une auto généraliste.

La nouvelle Nissan Leaf est déjà à l'essai, mais sur Caradisiac seulement

Celle qui était une compacte, et l'une des pionnières de la voiture électrique, revient en version SUV coupé pour une nouvelle génération. Cédric Morençais a eu l'occasion de la prendre en mains, et sa première impression est plutôt bonne. Même si ses dessous sont déjà connus, puisque la Japonaise utilise la plateforme CMF-EV, comme la Renault Megane E-Tech ou le Scenic de même mouture. La Leaf, troisième du nom, revendique 218 ch, une batterie de 75 kWh et offre, en mode WLTP, 604 km d'autonomie. Reste à connaître cet espacement entre deux charges dans la vraie vie.

