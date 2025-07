La Lamborghini Temerario GT3 est totalement bridée

Créée en 2006 par Stéphane Ratel Organisation (SRO), la catégorie FIA GT3 était pensée à l’origine pour les pilotes semi-amateurs (en-dessous du FIA GT1 et du FIA GT2, renommé ensuite FIA GTE Pro avec une réglementation légèrement différente).

Cette catégorie prévoyait initialement d’avoir des voitures au châssis très modifié par rapport aux modèles routiers leur servant de base, mais avec un moteur bridé et un niveau de préparation moins poussé que sur les GTE et GT1.

Progressivement avec les années, ces GT3 sont devenues de plus en plus performantes (en même temps que la professionnalisation de leurs pilotes) et elles représentent désormais la catégorie reine du grand tourisme en compétition, les catégories GT1 et GTE Pro ayant disparu. Mais leur puissance est toujours limitée réglementairement, selon la balance de performance (BOP) entre 550 et 600 chevaux environ.

Une puissance divisée par deux !

Voilà pourquoi la toute nouvelle Lamborghini Temerario GT3, remplaçante de la Huracan GT3 en toute fin de carrière, n’affiche qu’une puissance maximale officielle de 550 chevaux.

Un chiffre qui paraît ridicule en comparaison de celui de la Temerario de route, revendiquant 920 chevaux en puissance cumulée grâce à son V8 biturbo de 4,0 litres (ruptant à 10 000 tours / minute) et ses trois moteurs électriques.

La Temerario GT3, elle, fait l’impasse sur ces moteurs électriques puisque la catégorie GT3 ne les autorise pas. Comme la Ferrari 293 GT3 (et la McLaren Artura en catégorie GT4), elle est ainsi débarrassée de sa technologie hybride. Lamborghini explique au passage que le V8 de la Temerario GT3 possède des turbos plus petits et des pièces internes différentes. Avec un châssis de vraie voiture de course, des pneus slicks et beaucoup d’appui aérodynamique, inutile de préciser qu’elle restera beaucoup plus rapide sur circuit au chrono par rapport à la Temerario routière malgré cette puissance en forte baisse !

Rendez-vous en 2026

Cette Temerario GT3 débutera en compétition en 2026 à l’occasion des 12 Heures de Sebring. La Huracan GT3 a connu une belle carrière remplie de succès et sa remplaçante tâchera de faire encore mieux. Pas sûr, en revanche, qu’elle chante aussi bien que la Huracan GT3 et son très beau V10 atmosphérique.