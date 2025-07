Ford E-Transit Custom : et voici l'intégrale

À l’aise sur la glace, la neige ou la boue… Le Ford E-Transit Custom pourra désormais se jouer des conditions d'adhérence difficiles avec cette prochaine version à transmission intégrale. Ce Custom AWD, totalement électrique, adopte une nouvelle technologie à double moteur.

En fait, les ingénieurs de Ford ont tout simplement rajouté à l'actuelle configuration propulsion un autre bloc électrique pour la traction. Ce qui fait que ce Custom dispose de deux moteurs, un à l'avant, l'autre a l'arrière.

Ces deux moteurs fournissent le couple aux quatre roues, permettant une motricité maximale et garantissant un comportement routier optimal et sécurisant, même dans les conditions de conduite les plus difficiles et les plus glissantes comme sur la glace ou dans la boue.

En version Trail aussi

C'est d'ailleurs pour ces raisons que Ford estime que ce E-Transit Custom AWD conviendra surtout « aux clients ayant besoin d'une motricité optimale, comme les entreprises des régions nordiques ou qui exploitent en montagne ».

Le Ford E-Transit Custom AWD sera introduit sur le marché au printemps 2026. Ford précise qu'il sera disponible dans une gamme complète de finitions, incluant notamment la version Trail. Les tarifs et d'autres spécifications seront communiqués ultérieurement. À noter que la version destinée au transport de personnes, le Ford E-Tourneo AWD, sera commercialisée au même moment.