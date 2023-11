Essai - Ford Transit Custom (2023) : Que vaut le van de l'année 2024 ?

Par les temps qui courent, prendre les commandes d’un utilitaire à moteur Diesel est une rareté. Une exception même, tant il est vrai que nous autres journalistes passons désormais le plus clair de nos temps d’essais à bord de véhicules électriques. Cette fois-ci, non. Nous voici à bord d’un fourgon thermique et avouons-le sans honte, c’est plutôt agréable. Agréable de ressentir la vie d’un tel véhicule, de constater de réelles différences par rapport à d’autres modèles équivalents et de pouvoir établir un vrai parallèle. Mais aussi d’effacer ce désagréable et constant constat fait avec les électriques, qui veut que les motorisations électriques sont toutes similaires, apportant toutes les mêmes sensations et une conduite identique quel que soit le modèle.

Cet utilitaire Diesel est le tout nouveau Ford Transit Custom, le fourgon moyen de Ford, qui a pris l’opportune décision de lancer la version thermique avant les autres, à savoir l’hybride rechargeable PHEV au printemps prochain et la version électrique avec l’été. Tout nouveau, ce Custom l’est totalement. Nouvelle ligne, nouvelles dimensions, nouvelle gamme, rien de commun avec le modèle actuel.

Nouvelle ligne, nouvelle plateforme

Côté ligne et style, le nouveau Custom abandonne cette ligne de caisse très plongeante qui faisait sa particularité, et que nous aimions bien. Désormais presque comme les autres, le Ford entend se distinguer par une face avant imposante et massive avec une large calandre, des ailes proéminentes et un capot nervuré, éléments de design choisis probablement pour faire plus costaud. Mais pas uniquement. Le constructeur explique que « la réduction de la surface frontale a entraîné une baisse allant jusqu'à 13 % du coefficient de traînée aérodynamique (CdA) par rapport au modèle de génération précédente », et c’est bon pour la consommation. Le nouveau Transit repose sur une nouvelle plateforme. Elle est plus légère que la précédente, de 100 kilos quand même, plus rigide, c’est bien pour le comportement, et peut bénéficier d’un empattement rallongé de quelque 200 mm, au bénéfice de la zone de chargement.

De 110 à 170 chevaux

Le nouveau Custom est proposé avec des PTAC de 2800, 3000 et 3200 kilos, que Ford nomment 280, 300 et 320. Il est disponible en deux hauteurs et deux longueurs. Le L1, sur un empattement de 3100 millimètres, s’affiche à 5,05 mètres tandis que le L2 est à 5,45 mètres sur un empattement de 3500 mm. Ces 40 centimètres de différences entre le petit et le grand se retrouvent sur des valeurs comme la longueur utile maximale de chargement qui est de 2,60 mètres sur le L1 et de 3 mètres sur le L2. Elle peut atteindre 3,45 mètres via une trappe se trouvant dans la cloison. La hauteur utile est de 1,43 mètre. Les volumes utiles vont de 5,7 m³ à 9 m³. Quant à la charge utile, elle varie selon les PTAC et va jusqu’à un peu plus de 1300 kilos au maximum sur le L1H1 320. La capacité de remorquage est au maximum de 2800 kilos avec une remorque freinée.

Ce Transit Custom étant un véhicule Diesel, c’est le moteur Ford 2 litres turbodiesel EcoBlue qui prend place sous le capot. Il est décliné en quatre puissances de 110, 136, 150 ou 170 chevaux. Les versions 110 et 150 chevaux ne sont associées qu’à la boîte de vitesses à six rapports tandis que la boîte automatique à huit rapports est disponible sur les moteurs de 136 et 170 chevaux.