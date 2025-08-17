Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alpine A110

Une Alpine de la gendarmerie s’enflamme sur l’A7 et détruit un hectare de végétation

Dans Faits Divers / Insolite / Autres faits divers / insolite

Lionel Bret

Une alpine de la gendarmerie en patrouille sur l’autoroute A7 a subitement pris feu avant d’embraser 1 hectare de végétation dans la nuit du 14 au 15 août.

Une Alpine de la gendarmerie s’enflamme sur l’A7 et détruit un hectare de végétation
En patrouille en direction de Lyon, l'Alpine A110 de la gendarmerie s’est soudainement embrasée ©Maxppp

En patrouille en direction de Lyon, l'Alpine A110 de la gendarmerie s’est soudainement embrasée, pour une raison encore indéterminée, à hauteur de Tain-l’Hermitage (Drôme) rapporte Ici Drôme Ardèche.

Les flammes, attisées par le vent, ont ensuite gagné le talus en bordure de l’autoroute, créant un incendie sur abords immédiats de l'autoroute.

39 pompiers mobilisés

Attisé par le vent, le feu s'est ensuite propagé sur le talus, au-delà de la chaussée, détruisant un hectare de broussailles. L'intervention de 39 sapeurs-pompiers a permis d'éteindre l'incendie un peu avant minuit.

Circulation perturbée

Par mesure de sécurité la bretelle de sortie du péage de Tain-l’Hermitage sur l’autoroute A7, en direction de Lyon, a été fermée le temps de l’intervention des pompiers. Provoquant en ce début de week-end du 15 août quelques perturbations de la circulation sur l'axe Valence Lyon.

Gendarmes indemnes, Alpine cramée

Les deux gendarmes à bord de l’automobile s’en sortent indemnes sans blessure. L’Alpine A110 en revanche est totalement carbonisée, bonne pour la casse. Ce modèle, livré en 2022, faisait partie des 26 exemplaires d'A110 commandés par le ministère de l’Intérieur pour équiper les unités rapides d’intervention.

Une expertise technique est en cours pour déterminer l’origine du sinistre. La gendarmerie, s’abstient de tout commentaire, mais compte -encore- un bolide de moins dans ses unités d'intervention. D'après le décompte de Caradisiac, ce serait la cinquième Alpine de la gendarmerie gravement accidentée ou endommagée depuis 2022. 

