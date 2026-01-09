Personne ne sait ce que va devenir cette vraie Supra autrefois utilisée pour décorer le toit d’un garage

La mission décorative de cette étonnante Toyota Supra verte s’achève. Suite à l’intervention d’une grue, la sportive nippone vient de toucher le sol après de nombreuses années écoulées sur le toit d’une concession en Malaysie. Une manœuvre de récupération immortalisée puis repartagée sur les réseaux sociaux et le site de l’influenceuse Supercar Blondie.

Les clichés montrent le coupé asiatique dans les airs. Après une exposition aussi prolongée aux éléments, l’habitacle et la peinture du véhicule mettront à rude épreuve l’équipe en charge de la restauration de l’auto. Pour ne rien arranger, la méthode de grutage avec des chaînes appuyées contre la carrosserie impliquera l’intervention d’un carrossier pour remettre en état les tôles endommagées.

Un futur mystérieux

À l’heure actuelle, personne ne sait ce que le garage prévoit pour cette GT très appréciée des fans. Vu sa valeur sur le marché des voitures de collection et sa cote d’amour très forte, il est néanmoins peu probablement de la retrouver à nouveau sur le toit de ce garage.