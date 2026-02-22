Toyota voit double avec la future Yaris. La marque japonaise va la proposer en version hybride mais aussi en version 100 % électrique !

À Onnaing, dans le Nord, on connait bien la Toyota Yaris. Car c’est dans l’usine Toyota proche de Valenciennes que sortent des chaînes, la plus française des citadines japonaises. Même si ce titre honorifique est partagé aujourd’hui avec la Nissan Micra produite dans l’usine Renault de Flins, la Yaris restera la première citadine japonaise à être produite dans l’Hexagone.

Et pour en terminer avec les citadines franco-japonaises, il faut citer la nouvelle Mitsubishi Colt qui est une Renault Clio 5 rebadgée, mais qui à l’inverse des Toyota Yaris et Nissan Micra n’est pas produite dans notre pays. En effet, comme la Clio 5, elle est produite à Bursa en Turquie (la Clio 5 étant produite également à Novo Mesto en Slovénie).

Yaris hybride toujours, mais électrique aussi

La nouvelle génération de la Toyota Yaris sera sans doute toujours produite à Onnaing, près de Valenciennes, mais ce ne sera sans doute pas le seul lieu de production. Déjà, la production de l’actuelle et quatrième génération se partage entre l’usine d’Onnaing et l’usine de Kolin en République tchèque. C’est qu’il y a eu besoin de faire un peu de place dans l’usine française pour y produire le SUV citadin Toyota Yaris Cross qui se vend très bien. De plus, cette nouvelle Toyota Yaris ne sera plus seule puisqu’elle existera en deux versions. Il y aura une Toyota Yaris hybride comme actuellement, mais aussi une inédite version 100 % électrique qui pourrait se nommer Toyota Yaris+. Le simple signe d’addition devrait en effet différencier la version électrique de la Yaris hybride, comme ce qui est fait aujourd’hui pour différencier la version thermique du SUV Toyota C-HR, de sa déclinaison 100 % électrique Toyota C-HR+.

Une plateforme multi-énergies pour la future Yaris

La future génération de Toyota Yaris qui sera la cinquième devrait arriver dans deux ou trois ans. La marque Toyota n’est pas pressée, car elle travaille sur une plateforme spécifique qui sera multi-énergies. C’est-à-dire qu’elle pourra utiliser des motorisations thermiques, hybrides ou électriques. Contrairement aux marques comme Renault ou Volkswagen qui pratiquent une réelle différenciation entre leurs citadines électriques Renault 5 E-Tech et future Volkswagen ID.Polo et leurs citadines thermiques Renault Clio 6 et Volkswagen Polo, Toyota préfère une plateforme capable de recevoir des motorisations différentes. Quitte à ce que celle-ci ne soit pas aussi efficiente pour une motorisation 100 % électrique, que peut l’être la base technique « spéciale électrique » que propose la concurrence.

400 km d’autonomie pour la future Yaris

Ce choix mûrement réfléchi ne va pas faire de la future Toyota Yaris+, une citadine peu performante en électrique et devrait comme la plupart des concurrentes, afficher dans les 400 km d’autonomie avec la batterie la plus « grosse ». Cette nouvelle plateforme qu’utiliseront les Yaris et Yaris + devrait être celle de la future génération de Toyota Corolla qui se veut également thermique, hybride (voire hybride rechargeable) et 100 % électrique. Une Toyota Corolla qui va arriver en 2028 et qui marquera une rupture sur bien des plans.

Quel style pour la future Toyota Yaris ?

En changeant de génération, la nouvelle Toyota Yaris va aussi changer de style. Au sujet du design, Toyota a exposé l’an dernier au Japan Mobility Show, la Toyota Corolla Concept, un show-car qui préfigure ce que sera la future Corolla qui arrivera en 2028. La Toyota Yaris qui devrait reprendre une plateforme raccourcie de cette future Corolla pourrait aussi s’en inspirer en ce qui concerne son design. Le show-car Toyota Corolla Concept a fait sensation et surpris le public par la modernité de ses lignes. Il est bon de rappeler que la Toyota Corolla est le modèle mythique de la marque japonaise, la première génération est née en 1966 et depuis ce sont plus 50 millions de Toyota Corolla qui ont vu le jour. Que Toyota change autant de choses pour une auto aussi emblématique, montre que la marque n’a peur de rien.

Pour le design, la future Corolla indique la voie à suivre

En présentant le concept-car de sa future Corolla, Toyota indique également, quelle sera la direction à suivre pour le style des futures berlines de la marque dont la Toyota Yaris fait bien sûr partie. C’est pourquoi, en détaillant la Toyota Corolla Concept, on peut trouver des indications sur ce que pourrait être la future Toyota Yaris. C’est en particulier la signature lumineuse à l’avant que la Toyota Yaris pourrait adopter. On pourrait retrouver également une partie des lignes du concept-car Corolla sur la Yaris, comme ces plis creusés dans les flancs, le profil spécifique des ailes avant, le capot plongeant, etc.

La Yaris sportive va-t-elle être remplacée ?

Enfin, du côté de la sportive Toyota Yaris GR, une Yaris un peu spécifique puisque dotée d’une carrosserie trois portes, d’une motorisation thermique 1.6 turbo de 280 ch, de quatre roues motrices et d’une allure très agressive, pourra-t-elle survivre ou être renouvelée ? GR pour Gazoo Racing (anciennement Toyota Gazoo Racing) devient une marque à part entière et devrait proposer la Toyota Yaris GR tout le temps que la marque sera présente en rallye. Il est donc fort probable qu’une nouvelle Toyota Yaris GR existe, mais aura-t-elle toujours un moteur thermique ou passera-t-elle à l’hybride voire au 100 % électrique, il est encore trop tôt pour avoir une idée précise de cette auto, dont l’actuelle génération est produite au Japon.

Avec la nouvelle Toyota Yaris de 2028, la marque japonaise prend le temps que le modèle électrique soit la norme en Europe. Ne mettant pas tous ses oeufs dans le même panier, elle proposera aux clients une auto thermique et aussi une électrique, afin de garantir un volume de production assez conséquent jusqu’en 2035. Cela permet également à la marque de réduire les coûts de production en n’utilsant qu’une plateforme pour les Yaris et Yaris+.