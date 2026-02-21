Bien que la marque à l’étoile dispose de nombreux SUV dans sa gamme, elle va encore l’élargir avec un Mercedes « Mini G ». Pour le moment on ne sait pas qu’elle sera la dénomination officielle de ce modèle qui poursuit ses essais sur les routes enneigées de la Scandinavie. Sa présentation devrait avoir lieu à la fin de 2026 pour un lancement en 2027.

C’est toujours vêtu d’un camouflage, qui cache en partie sa ligne, que se présente le prototype de celui que nous appelons le Mercedes « Mini G ». Mais ce camouflage à un peu de peine à dissimuler un design qui rappelle furieusement celui du grand frère Mercedes Classe G. Il s’agit d’un Mercedes Classe G en plus petit, car il est beaucoup moins haut et il est un peu moins long, environ 4,70 m alors que le Classe G mesure 4,82 m.

Une plateforme MMA modifiée pour le « Mini G »

Pour ce modèle, Mercedes se sert de la plateforme multiénergies MMA de la Mercedes CLA et du Mercedes GLB. Mais la marque l’a modifié en profondeur, de façon qu’elle soit capable de s’aventurer sur la terre et d’offrir la possibilité de franchissement qu’offre un Mercedes Classe G. Pour cela, les trains roulants ont été revus, afin de faciliter la progression sur un sol défoncé. La version électrique du « Mini G » conservera de la plateforme MMA, l’architecture 800 volts qui permet de réaliser des recharges rapides des batteries (260 km en dix minutes sur un super chargeur). Des batteries qui devraient être de capacité élevée afin de garantir une autonomie électrique proche de ce que propose le nouveau Mercedes GLB EQ : 631 km. Les motorisations électriques et batteries devraient d’ailleurs provenir du GLB.

Un comportement routier de SUV et des aptitudes en tout terrain

Grâce à un gabarit réduit et surtout une plateforme de dernière génération, le Mercedes « Mini G » s’il se veut aussi « crapahuteur » que son grand frère Classe G, sera aussi beaucoup plus dynamique sur le réseau routier et devrait bénéficier d’un confort de roulement optimisé. Le « Mini G » adoptera aussi les motorisations thermiques de la Mercedes CLA. Il s’agit d’un bloc 1.5 associé à une boîte à huit vitesses et triple embrayage. Un embrayage qui reçoit un moteur électrique alimenté par une petite batterie de 1,3 kWh. Cette batterie de 1,3 kWh permet de se déplacer sur de petites distances à basse vitesse en mode « zéro émission ». En attendant sa présentation vers la fin de l’année, le Mercedes « Mini G » va encore emmagasiner des kilomètres d’essais.