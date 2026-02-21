27 voitures de légende et des histoires folles : pourquoi vous devez absolument visiter ce musée dédié à Citroën Sport

Rendez-vous est pris à l’Hélice Galerie, un espace collaboratif où se mêlent coworking et culture, situé à Flin à 45 km de Nancy. Pour cette journée dédiée au sport automobile, nous avons la chance d’être accompagnés de véritables légendes qui ont permis à la marque aux Chevrons de briller : Guy Fréquelin, Philippe Wambergue ou encore Michel Perin.

Au total, le lieu ne regroupe pas moins de 27 voitures qui ont participé aux courses les plus prestigieuses. Tout commence en 1965 lorsque Citroën s’engage pour la première fois en compétition, sous la houlette de René Cotton, à l’East African Safari Rally avec la DS 19. Dès l’année suivante, la marque est victorieuse avec une DS 21 au Rallye de Monte-Carlo !

Il est ainsi possible de venir admirer une DS 21 Coupé qui a remporté le rallye du TAP au Portugal en 1972. Ce châssis court côtoie une autre DS, enfin un modèle qui y ressemble, mais qui cache des dessous de SM. Il s’agit en réalité d’un prototype doté du V6 Maserati dont la puissance développe ici 190 ch, même si elle pouvait grimper à 250 ch. « Elle était redoutable d’efficacité grâce à ses suspensions et allait plus vite que les Porsche et les Alpine » nous précise, non sans un sourire, Denis Huille, le Monsieur patrimoine de Citroën.

Moins connue, la CX a aussi eu droit à sa déclinaison rallye, une berline qui a marqué au fer rouge le pilote Philippe Wambergue : « Elle était d’une grande efficacité ! Légèrement sous-vireuse comme il faut, elle pivotait au pied gauche et permettait de prendre les courbes en travers ». Celle qui est exposée ici est arrivée deuxième du Rallye Tour du Sénégal en 1977, malgré une puissance modeste de 115 ch.

Après que Marlène Cotton prend les rênes entre 1971 et 1978, c’est au tour de Guy Verrier de superviser Citroën en compétition. Les années 80 marquent l’avènement du mythique Groupe B. Si Peugeot a brillé avec sa 205 T16, on ne peut pas en dire de la BX 4 TC. Pour son pilote Philippe Wambergue, le manque criant de moyens ne permettait pas de faire des miracles. En plus du manque de compétitivité, la sécurité laissait aussi à désirer : « Il ne fallait mieux pas avec un gros choc avec cette voiture, l’arceau n’était pas suffisamment solide et des durites d’essence et d’huile courraient à nu dans l’habitacle ! ».

Suite à plusieurs accidents tragiques, le programme Groupe B s’arrêtera en 1986. Pour tous les constructeurs comme pour le groupe PSA, cette décision ne peut mettre fin aux départements sportifs.

Guy Fréquelin, l’homme (très) fort de Citroën

En 1989, un certain Guy Fréquelin reçoit un appel de Jean Todt pour « lui confier une voiture pour le Paris-Dakar ». Avant de raccrocher, il lui dit « Est-ce que tu pourrais penser à quelqu’un qui pourrait remplacer Guy Verrier ? » Ce à quoi lui répond M. Fréquelin : « Oui, j’y réfléchis, pas de problème, moi ! ». Voici comment, celui que l’on surnomme le Grizzly, passera de pilote à Team manager.

C’est aini que la marque s’engage dans une discipline inconnue, le Rally-Raid. Puisque la ZX est lancée sur le marché, c’est elle, ou plutôt sa silhouette, qui est choisie. Avec son profil de coupé et sa teinte pimpante aux couleurs de Camel, elle a marqué toute une génération de passionnés.

Une Xantia en DTM ?

Châssis semi-tubulaire, moteur quatre cylindres 2.0 turbo de 320 ch et quatre roues motrices… Ainsi armée, l’auto remporte la Baja Aragon en 1990, le Rallye des Pharaons et surtout le Paris-Tripoli-Dakar en 1991 avec à son volant Ari Vatanen. L’année suivante, l’équipe de Guy Fréquelin participe à une course dingue de plus de 16 000 km : le Paris-Moscou-Pékin. Le patron de PSA de l’époque, Jacques Calvet n’y croit pas vraiment, et pourtant. Pierre Lartigue et son copilote Michel Périn amèneront l’auto jusqu’à la victoire !

En 1993 et 1994, suite à l’adoption de la loi Evin et de l’interdiction de faire de la publicité pour l’industrie du tabac, Camel se retire et la ZX se teinte de rouge. Le duo Lartigue/Périn gagnera le Paris-Dakar-Paris au volant de l’Evo qui voit sa cylindrée portait à 2.5 l et sa puissance à 380 ch. Pour la saison 1994-1995, l’Evo 3 permet de gagner le Granada-Dakar, l’Evo 4 permet à Citroën de remporter le titre constructeur et à Lartigue d’être sacré Champion du monde. Avec l’Evo 5, le Granda-Dakar est à nouveau remporté avec Philippe Wambergue au volant et Fred Gallacher en tant que copilote.

Après avoir quasiment tout remporté dans la discipline, Citroën se retire du Rallye-Raid et évoque l’idée de participer au DTM avec une Xantia ! Finalement, la marque revient en Rallye avec la Xsara Kit Car. Moins connue que la Peugeot 306 Maxi, elle a tout de même remporté le Rallye de Catalogne et le Tour de Corse avec Philippe Bugalski en 1999. Cette période marque aussi les premières victoires en WRC.

Le début des années 2000 devient l’apogée de Citroën en compétition. En 2003, c’est le début de l’engagement officiel en WRC avec un premier titre de Champion du Monde des constructeurs. De 2003 à 2012, la domination est totale avec 8 titres des constructeurs en WRC et neuf titres pilotes et copilotes avec Sébastien Loeb et Daniel Elena sur Xsara WRC, C4 WRC et DS3 WRC.

Après un passage en WRX et en WTCC au milieu des années 2010 et un retour en WRC entre 2017 et 2019, Citroën vogue vers de nouvelles aventures en Formule E.