L’audacieux pick-up électrique de Ford va-t-il réussir là où le Tesla Cybertruck s’est loupé ?

Lorsque Tesla a présenté le Cybertruck à la fin de l’année 2019, tout le monde s’attendait à un véhicule révolutionnaire capable de changer à lui tout seul le marché américain. Il n’en fut rien. Finalement commercialisé à partir de la toute fin de l’année 2023, le Cybertruck n’a pas convaincu grand monde à cause d’un prix de vente élevé et de qualités techniques beaucoup moins intéressantes qu’espéré. Aujourd’hui, le Cybertruck est à considérer comme un échec et reste très loin des objectifs de vente initiaux de Tesla.

Attention, Ford prépare aussi un pick-up électrique à l’approche audacieuse. « L’Universal Electric Vehicle » prend la forme d’un pick-up compact, qui doit coûter environ 30 000 dollars et arriver dans sa forme définitive en 2027. Sur le papier, son cahier des charges rappelle un peu celui du pick-up abordable de la marque Slate financée par le géant Amazon. Mais avec un design beaucoup plus original.

Un aérodynamisme pensé pour réduire la consommation

Ici, le design vise d’abord à obtenir la meilleure consommation possible. Avec sa forme très étudiée et des rétroviseurs « 20 % moins gros que des modèles classiques », Ford estime que ce véhicule peut atteindre « 80 kilomètres d’autonomie supplémentaire par rapport à un pick-up au design plus conventionnel ».

Ford planche aussi sur un processus d’industrialisation permettant de réduire grandement les coûts de production. Inspiré vraisemblablement des nouvelles méthodes employées par Tesla ou certains constructeurs chinois, ce processus prévoit par exemple de réduire le nombre de pièces structurelles dans des proportions drastiques. Le constructeur parme même de « deux pièces structurelles au lieu de 146 sur le Maverick actuel ». La marque veut aussi arriver à un véhicule plus léger de 27 % par rapport aux produits concurrents. Il doit par ailleurs embarquer des circuits électriques bien moins complexes et lourds que ceux des modèles actuels de la marque.

Parfait pour notre marché ?

Contrairement au Tesla Cybertruck, ce petit pick-up électrique de Ford paraît idéalement taillé sur le papier pour le marché automobile européen (à condition évidemment qu’il parvienne à respecter nos normes de sécurité notamment en matière de choc piéton). Rendez-vous donc d’ici 2027 pour voir ce que donne vraiment ce projet techniquement ambitieux.