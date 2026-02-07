Ford Transit Custom Nugget : ce nouveau van est-il une pépite ?

EN BREF

Van aménagé par Westfalia sur base de Ford Transit Custom Version essayée : 2 l Active EcoBlue diesel 170 ch BVA8 À partir de 72 290 euros

Petit à petit, l’oiseau fait son nid et le nugget fait son lit dans le vaste monde du van. Après un joli succès avec sa première mouture apparue en 2020, il revient avec une recette qui ne change pas trop, mais s’appuie sur une base totalement nouvelle : celle de la génération du Transit Custom apparue en 2024.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, l’Américain fait toujours confiance à l’Allemand Westfalia pour aménager son utilitaire. Un aménageur qui produit d’ailleurs un van baptisé Kelsey sur la base Ford et le distribue sous son propre nom

Westfalia Kelsey vs Ford Transit Custom Nugget

Westfalia a d’ailleurs eu l’excellente idée de persister dans son idée de ne rien faire comme le reste de l’industrie du van. Car là ou tous les autres produisent des toits relevables qui se relèvent vers l’avant, lui a choisi de le faire vers l’arrière.

L’intérêt ? Il permet de dégager de la place tout au bout de l’engin, de manière à y installer la partie cuisine, car c’est justement en faisant la popote que l’on a besoin de se tenir debout, et de bénéficier de la partie la plus haute de plafond. Le résultat est spectaculaire et cet espace permet réellement de disposer d’un plan de travail digne de ce nom à côté de la plaque de cuisson et de l’évier.

Évidemment, les ronchons ronchonneront en expliquant que cette disposition élimine le coffre et qu’ils ne savent plus que faire de leurs petites affaires. Ils peuvent se consoler en les rangeant dans les multiples placards prévus à cet usage. Et s’ils veulent plus de rangement, la version L2, plus longue d’une trentaine de centimètres leur tend les bras avec deux placards supplémentaires de 85 l chacun.

En plus, l’engin dispose, toujours à l’arrière, d’un frigo de 33 l et d’un chauffe-eau, luxe sidéral sur un van, et même d’une douchette qu’il faudra malheureusement utiliser à l’extérieur. Un usage qui limite les ablutions à l’été et dans des zones pas trop encombrées de spectateurs. De toute manière, la réserve d’eau de 33 l aussi, est on ne peut plus juste.

Reste que le Nugget, avec cette disposition de cuisine, reste appréciable, surtout en été, ou l’on pourra préparer son frichti, et le déguster, avec le (lourd) hayon grand ouvert, et la table (rangée dans la porte coulissante) grande ouverte aussi. Les deux chaises pliantes sont également de série, et repliées dans leur housse à même le hayon.

Mais si l’on mange dans un van, on y dort aussi. Ici, deux options s’offrent aux passagers et conducteur fatigués. La banquette, qui sert aussi de salle à manger avec une table escamotable, se déplie pour devenir un lit de 120 x 190 cm.

Mais la tâche n’est pas aisée, d’autant qu’elle est compliquée par le fait que les sièges conducteur et passager doivent être pivotés pour la transformation. Plus simple, plus confortable, et plus grand, le lit du toit relevable de 127 x 205 cm est ultra-accessible grâce à une petite échelle rangée dans l’un des placards.

Une toile suffisamment étanche, même en hiver

Que les frileux qui redoutent les frimas du premier étage, et les parois en toile du toit relevable, se rassurent : le chauffage est très efficace, même lorsque la température extérieure n’excède pas 2 degrés la nuit, comme ce fut le cas lors de cet essai. Il se commande depuis une petite console fixée au mur et les dormeurs pourront même recharger leur smartphone par induction sur une plaque toujours fixée au premier. Ils disposent également de deux lampes de chevet à LED.

Des prises USB-C sont disséminées à travers l’habitacle qui dispose même d’un branchement de 230 V relié à la batterie secondaire qui se recharge en roulant, ou à l’arrêt, grâce à une prise située sur le côté du van. Mais il est temps de débrancher l’engin, de retourner les sièges vers l’avant et de prendre la route.