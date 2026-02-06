La Renault Clio devient illégale en Allemagne, une situation ubuesque

Depuis ce jeudi, les Renault Clio et Mégane n’ont plus le droit d’être commercialisées en Allemagne. C’est ce qu’a décidé le tribunal de Munich, qui a donné raison à une société américaine reprochant au constructeur français d’avoir violé l’un de ses brevets. D’après les journalistes allemands de WirtschaftsWoche cités par Le Figaro, Broadcom -entreprise spécialisée dans les équipements de télécommunication- avait saisi la justice allemande en reprochant à Renault d’utiliser des connexions de câbles de type Ethernet sans bénéficier de la licence correspondante pour cela.

Le jugement du tribunal prévoit l’interdiction de la commercialisation des Renault Clio et Mégane, les deux modèles utilisant ces composants dont Broadcom revendique la propriété. Renault, de son côté, a entrepris deux actions en nullités du brevet concerné pour se défendre.

Techniquement, Renault peut continuer à vendre ses voitures en Allemagne pour l’instant

La décision du tribunal de Munich n’entraîne l’interdiction immédiate de la commercialisation des Renault Clio et Mégane qu’à la condition que Broadcom verse une caution de plusieurs millions d’euros, ce qui n’a pas été fait au moment où nous écrivons ces lignes.

Et comme c’est rappelé par les journalistes, Broadcom n’en est pas à son coup d’essai en la matière : en 2018, déjà, la société américaine avait poursuivi en justice le groupe Volkswagen pour violation de ses brevets. L’affaire s’était alors terminée avec un accord à l’amiable. C’est peut-être ce que cherche à faire Broadcom une nouvelle fois ici en attaquant Renault.

Il paraît bien évidemment inconcevable d’imaginer que Renault puisse accepter de ne plus commercialiser ces deux modèles sur le marché allemand. Surtout la Clio, une citadine à gros volumes même au pays des grosses voitures.