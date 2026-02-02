Le Renault Symbioz, la coqueluche des SUV urbains rencontre un rival de poids : le Citroën C3 Aircross 

2. Sur la route : du confort pour le Citroën C3 Aircross ou un peu plus de dynamisme pour le Renault Symbioz

Lancé au dernier trimestre 2024, le Renault Symbioz est un énorme carton commercial. Ainsi, pour sa première année de commercialisation, l’an passé, il a réussi à s’imposer comme l'un des modèles incontournables avec plus de 30 000 ventes. Une réelle performance, qui lui permet de faire nettement mieux au niveau des ventes que son concurrent du jour, le Citroën C3 Aircross, qui doit se contenter de près de 17 000 exemplaires. Pour essayer de comprendre cette situation, nous avons décidé de comparer ces deux SUV urbains dans leur version micro-hybridé 140 ch et 145 ch.

S’adressant à des familles, qui ne veulent pas mettre forcément toutes les économies dans leurs voitures, le poste budget est essentiel. Dans ce domaine, Citroën frappe très fort. En effet, depuis plusieurs mois, le constructeur aux chevrons a adopté une politique tarifaire très agressive.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Comme c’est le cas de la C3, le C3 Aircross affiche des prix particulièrement accessibles en débutant à 19 990 € en essence et 26 600 € en hybride 145 ch. Face à lui, le Symbioz apparait comme nettement plus onéreux puisqu’il est commercialisé à partir de 29 900 € en micro-hybride 140 ch, soit une différence de 3 300 €. Plus cher, le SUV de Renault est aussi pénalisé par un malus supérieur de 818 € contre seulement 210 € pour le C3 Aircross, mais aussi par une consommation officielle supérieure. Mais Citroën souffre de problèmes de fiabilité, qui altèrent sa valeur de revente. Le Symbioz est moins touché par ces soucis, mais difficile au SUV de Renault de s’imposer dans ces conditions.

Au niveau du style, les C3 Aircross et Symbioz s’inspirent directement de modèles existants. Ainsi, le C3 Aircross reprend la face avant inaugurée par la citadine la C3 avec notamment des projecteurs qui accueillent une signature lumineuse en forme de crochets composée de trois barrettes. Un procédé que l’on retrouve également au niveau des feux. Par rapport à l’ancien, le nouveau C3 Aircross est nettement plus imposant quelles que soient ses dimensions. Il met clairement en avant son côté SUV baroudeur avec des lignes plus viriles. Face à lui, le Symbioz apparaît comme plus sage. Il reprend de nombreux éléments stylistiques, notamment toute la partie avant, qui est strictement identique à celle du Renault Captur restylée. Bien évidemment, c’est la partie arrière qui change avec un porte-à-faux plus long et une custode spécifique. Des détails qui lui permettent d’afficher une vraie personnalité.

Des présentations intérieures connues

Même constat dans leur habitacle où les similitudes sont nombreuses. Dans le SUV de Renault, on retrouve la planche de bord du Captur avec une instrumentation numérique 7 pouces et un écran multimédia vertical de 10,4 pouces, qui fonctionne grâce à Google, ce qui est synonyme de fluidité, de simplicité et de rapidité. Cela fait de lui l’un des meilleurs de la catégorie. La présentation est sobre, mais la qualité des matériaux est au rendez-vous avec des plastiques moussés, que ce soit sur la partie supérieure ou intermédiaire.

Ambiance totalement différente dans le C3 Aircross, qui utilise la même planche de bord que la C3. Celle-ci se distingue par une présentation très originale avec une instrumentation numérique implantée en position haute, un bandeau en tissu qui parcourt toute la largeur et un écran multimédia horizontal de 10,25 pouces. Ce dernier est nettement moins agréable à utiliser, car plus lent et plus complexe. On peut regretter toutefois l’omniprésence de plastiques durs peu flatteurs.

Équipement : entrée de gamme contre haut de gamme

Pour avoir un prix proche du C3 Aircross, il faut prendre l’entrée de gamme du Symbioz dénommé « Evolution ». Pour 29 900 €, vous avez droit à des roues 17 pouces avec enjoliveurs, la sellerie tissu, les projecteurs LED, la banquette arrière coulissante, la climatisation automatique, les 4 vitres électriques, le chargeur à induction, l’accès et le démarrage sans clé, l’instrumentation numérique 7 pouces, l’écran multimédia 10,4 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto, le régulateur-limiteur de vitesse, l’aide au stationnement arrière avec caméra de recul, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’allumage automatique des phares et l’aide au maintien dans la voie. La dotation est donc particulièrement généreuse pour un premier prix.

Toutefois, le C3 Aircross fait encore plus fort avec un prix inférieur de 28 700 € pour sa version haut de gamme « Max » en hybrid 145 ch qui profite d’une dotation encore plus complète puisqu’elle offre en plus les jantes alliage 17 pouces, la peinture bicolore, les vitres arrière surteintées et les sièges Advanced Comfort, des équipements indisponibles sur le SUV de Renault. Ajoutez à cela également la présence de barres de toit absentes sur le Symbioz. Il doit néanmoins faire l’impasse sur le démarrage sans clé, mais cela reste accessoire.

Rapport prix/équipements Renault Symbioz Mhev 140 ch Evolution Citroen C3 Aircross Hybride 145 ch Max Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14 /20 14,7 /20 Explication des critères de notation

Aspects pratiques : coffre ou habitabilité arrière

En termes de mensurations, nos deux rivaux du jour sont relativement proches. La seconde génération du C3 Aircross a énormément grandi puisqu’il mesure désormais 4,39 m, c’est 23 cm de plus que l’ancien. Comptez 4,41 m pour le Renault Symbioz, c’est 17 cm de plus qu’un Captur. Deux centimètres les séparent pourtant chacun dispose d’arguments propres.

En effet, on peut regretter immédiatement que le nouveau C3 Aircross ait perdu la modularité de la précédente génération avec la disparition des sièges arrière individuels coulissants, mais ce dernier se rattrape par une habitabilité arrière particulièrement généreuse avec notamment un espace aux jambes très généreux et une garde au toit importante.

Deux vrais atouts par rapport au Symbioz. Mais attention, celui-ci se rattrape par une banquette arrière coulissante sur 16 cm et surtout un volume de coffre nettement plus conséquent puisqu’il oscille entre 576 et même 708 litres. C’est nettement plus que le Citroën C3 Aircross, qui doit se contenter de 460 litres. Il faut noter toutefois que le C3 Aircross propose une option 7 places facturée 850 €.