13 300 € bonus déduit, la future citadine électrique au cœur de la stratégie Dacia

Dacia est à un tournant. Si ses ventes continuent leur envolée, ses modèles iconiques traversent un coup de moins bien. La Sandero (-6,5 %), le Duster (-9,8 %) et le Jogger (-23 %) ont perdu du terrain, « grignoté un peu » par l’avènement du Bigster, d’après Katerin Adt, la nouvelle patronne de la marque, dans un entretien accordé au Parisien où elle dévoile sa stratégie pour 2026.

Outre l’électrification attendue de l’ensemble de la gamme, la boss a fait part de son arme absolue ? Une citadine électrique « Made in Europe » qui permettra pour la première fois à la marque de bénéficier d’un modèle écosoré, éligible au coup de pouce électrique.

Made in Europe, éco- score et moins de 18 000 € catalogue

Cette cousine de la Renault Twingo sera produite en Slovénie, à Novo Mesto. Et cela change tout. Contrairement à la Spring fabriquée en Chine, la nouvelle petite Dacia sera éligible à l’éco-score. De quoi lui permettre de bénéficier du fameux coup de pouce écologique de 4 700 €.

Avec un tarif catalogue « sous les 18 000 € » d’après Katerin Adt, la nouvelle citadine coûtera 13 300 € bonus déduit. Soit 3 600 € de moins qu’une Spring (16 900 €) qui restera en catalogue.

Le « Made in Europe » ouvre également une double perspective pour la marque. Cela lui permet d’avoir enfin un modèle éligible au prochain leasing électrique. Quand on sait que le dispositif représente environ 20 % des ventes annuelles de BEV en France, on comprend l’importance d’en être. Et par ailleurs d’anticiper l’éventualité d’un futur contenu européen actuellement en discussion.

L’efficacité avant tout

Pour réussir ce pari, Dacia utilise la plateforme AmpR Small du groupe Renault, mais simplifiée. Les ingénieurs ont opté pour une batterie LFP de 27,5 kWh (moins coûteuse et plus robuste que les NMC), un moteur de 82 ch et environ 260 km d’autonomie. Idéal pour un usage quotidien. À l’intérieur, on oublie le superflu. Dacia reste fidèle au « juste nécessaire » pour garantir le meilleur prix, tout en affichant un look de mini-SUV bien plus musclé que celui de la Spring.

Familles je vous aime

Au second trimestre une nouvelle berline familiale, issue du concept C-Neo. Cette future berline compacte et familiale (type « fastback » ou break surélevé) viendra concurrencer les Skoda Octavia et VW Golf. Elle sera disponible en essence, hybride et GPL. Fabriqué en Roumanie, à l’usine historique de Mioveni, le modèle reposera sur la plateforme CMF-B (comme le Duster et le Bigster) et sera proposé en motorisations hybrides et GPL.

Potion magique et assurance tous risques

Face au développement des marques chinoises sur le marché européen, comme l’ont fait avant elles « les marques japonaises (…) puis les marques coréennes », Katrin Adt reste sereine. Outre le principe omniprésent chez Dacia du « best value for money », à savoir le meilleur rapport qualité-prix, la nouvelle patronne compte sur « la potion magique de la marque », à savoir « la valeur de nos voitures sur le marché de l’occasion », avec une décote maîtrisée dans le temps.

Dacia peut aussi compter sur la fidélité incroyable de ses clients. En 2024, ce taux dépasse les 82 % (selon AAA Data) contre une moyenne de 50 % environ pour l’ensemble du marché.

Face à une industrie qui s’enferme dans la surenchère technologique et des prix délirants, Dacia, dont les tarifs ont tout de même flambé d’environ 35 % en 5 ans, se crée au fil des années une sorte de monopole de l’achat rationnel. En s’offrant au passage une assurance-vie pour le futur grâce à la valeur résiduelle de ses modèles et la fidélité de ses clients.