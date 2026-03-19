Plus de 500 000 dollars pour une 911 Sport Classic quatre ans après sa sortie : est-ce devenu le meilleur investissement chez Porsche ?

Connaissez-vous la Porsche 911 Sport Classic ? Sur la génération 992 de la sportive allemande, c’est devenu une version un peu « brutale » : elle reprend la base de la Turbo/Turbo S mais avec un flat-six biturbo de 3,8 litres légèrement « calmé » à 550 chevaux, dont la puissance n’est transmise qu’aux roues arrière via une boîte manuelle (alors que la Turbo combine une transmission intégrale à une boîte automatique à double embrayage). Une sorte de 911 Turbo à l’ancienne, donc, à la façon des 930 et 964 qui possédaient elles aussi une mécanique suralimentée en pure propulsion et avec une boîte manuelle.

Cette 911 Sport Classic est évidemment passionnante à conduire, davantage que les précédentes Sport Classic qui se différenciaient moins des 911 Carrera « normales ». Mais elle coûtait très cher à l’achat : 286 215€ à sa sortie en 2022, soit 85 000€ de plus que la 911 Turbo S de 650 chevaux. Sachant que ses sensations de pilotage évoquaient davantage celles d’une 992.1 GTS (en plus puissant) que l’extase totale des 911 des séries GT3 ou de l’ancienne 991.2 GT2 RS, elle faisait moins rêver les puristes que d’autres variantes ultra-limitées comme la fabuleuse 911 S/T.

Une valeur doublée à la revente !

La valeur atteinte par cet exemplaire de 911 Sport Classic proposé à la vente aux Etats-Unis via le site Bring A Trailer prouve cependant que l’auto tient une cote élevée sur la collection. Affichant moins de 10 000 kilomètres au compteur, elle a changé de mains pour 511 000 dollars au lieu de 283 000 en 2023. Oui, elle s’est revendue au double de son prix initial !

Certes, le marché américain diffère parfois du nôtre et les prix ont tendance à y atteindre des niveaux plus élevés sur ce genre d’auto. Sur La Centrale, il y a actuellement une 911 S/T affichée à vendre pour 444 900€ avec 540 kilomètres au compteur, un modèle a priori davantage convoité que la sport Classic par les collectionneurs.

Mais sur d’autres sites spécialisés dans la vente de voitures d’exception, on trouve des exemplaires de 911 Sport Classic affichés à 350 000€ et 400 000€. C’est la preuve que ce modèle tient lui aussi très bien sa cote et dépasse sa valeur neuve. Acheter un modèle de 911 spéciale proposée en petite série, ça ressemble clairement à un bon investissement…