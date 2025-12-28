Chez Porsche, on prépare une nouvelle version de la 911 Turbo. Elle pourrait se nommer Porsche 911 "Turbo Touring"

Née en 1963, la Porsche 911 (au Salon automobile de Francfort, elle se nommait encore 901) n’a jamais cessé d’évoluer au fil des ans. Au point qu’aujourd’hui Porsche propose une multitude de modèles au sein de la « famille » Porsche 911. Et cette famille va accueillir bientôt une nouvelle venue, que nos chasseurs de scoop ont rapidement baptisée « Porsche 911 Turbo Touring ».

Prenez une Porsche 911 Turbo S, retirez le petit aileron arrière fixe (dont la partie supérieure se déploie à haute vitesse) pour installer une version escamotable, supprimez également les prises d’air latérales et vous avez devant une nouvelle version de la Porsche 911 Turbo. Celle-ci pourrait être équipée d’un turbo plus petit et afficher une puissance sans doute moindre que celle de la Turbo S de 711 ch.

Le circuit du Nürburgring comme banc d’essai

Ce sont deux prototypes de cette auto qui ont été aperçus au Nürburgring, leur principale différence (visible) est le traitement des sorties d’échappement (elles sont ovales pour l’une, rectangulaires pour l’autre). On voit ces deux autos, aileron déployé, passer à toute vitesse dans les courbes du circuit allemand. Il reste encore beaucoup de questions en suspens sur l’appellation de ce modèle, ses performances, sa fiche technique. Selon nos chasseurs de scoop, cette nouvelle version qui pourrait se nommer Porsche 911 Turbo Touring, devrait être dévoilée au cours de l’année 2026 pour une commercialisation avant la fin de l’année.

Une motorisation T-Hybrid pour cette nouvelle 911

Ce qui sûr c’est que cette nouvelle Porsche 911 utilise une motorisation hybride comme en témoigne le petit macaron jaune placé sur la lunette arrière de ces prototypes. À l’instar de la nouvelle Porsche 911 Turbo S, dont le moteur flat six s’équipe d’un système d’hybridation T-Hybrid provenant de la Porsche 911 GTS, la future Porsche 911 Turbo Touring devrait s’équiper de la même motorisation que la Turbo S mais dans une version moins puissante, la Porsche 911 Turbo S affichant 711 ch, cette nouvelle venue pourrait se contenter de 650 ch comme l’ancienne Turbo S qui passait de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes avec son moteur « non hybridé » alors que la nouvelle Turbo S plus lourde de 85 kg ne met que 2,5 secondes pour réaliser la même opération. Pour le moment il suffit d’attendre l’an prochain pour en savoir plus sur cette nouvelle Porsche 911.