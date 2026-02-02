Cette fausse Porsche Carrera GT fait illusion quelques secondes seulement

Que ce soit pour participer à des courses sans risquer d’endommager un véhicule historique à plusieurs millions d’euros ou pour simplement retrouver l’ambiance d’un modèle rare et onéreux, les propriétaires de réplique ont tous de bonnes raisons d’opter pour cette alternative. Mais parfois, difficile de comprendre l’idée tant le résultat est loin de convaincre.

La page Instagram spécialiste des configurations insolites worst.spec publie sur le réseau social des images d’une fausse Porsche Carrera GT hélas peu réussie. Avec une base de Toyota MR, difficile de reproduire les proportions de la supercar allemande équipée d’un généreux V10 pour affronter à l’époque des pointures nommées Ferrari Enzo, Mercedes SLR, Lamborghini Murcielago ou encore Pagani Zonda pour les plus exclusives.

Un petit quatre cylindres sous le capot

Pour mémoire, la Toyota MR dispose d’un bloc 1,8l atmosphérique de 140 chevaux pour 172 Nm de couple au caractère bien trempé. Une mécanique qui permet au roadster nippon de réaliser le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h.