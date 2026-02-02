Cette fausse Porsche Carrera GT fait illusion quelques secondes seulement
Dans le monde des répliques, il existe quelques pépites qui demandent une bonne dose de connaissances pour différencier la fausse de l’originale. Dans le cas de cette étrange Porsche Carrera GT, difficile de faire illusion plus de quelques secondes.
Que ce soit pour participer à des courses sans risquer d’endommager un véhicule historique à plusieurs millions d’euros ou pour simplement retrouver l’ambiance d’un modèle rare et onéreux, les propriétaires de réplique ont tous de bonnes raisons d’opter pour cette alternative. Mais parfois, difficile de comprendre l’idée tant le résultat est loin de convaincre.
La page Instagram spécialiste des configurations insolites worst.spec publie sur le réseau social des images d’une fausse Porsche Carrera GT hélas peu réussie. Avec une base de Toyota MR, difficile de reproduire les proportions de la supercar allemande équipée d’un généreux V10 pour affronter à l’époque des pointures nommées Ferrari Enzo, Mercedes SLR, Lamborghini Murcielago ou encore Pagani Zonda pour les plus exclusives.
Un petit quatre cylindres sous le capot
Pour mémoire, la Toyota MR dispose d’un bloc 1,8l atmosphérique de 140 chevaux pour 172 Nm de couple au caractère bien trempé. Une mécanique qui permet au roadster nippon de réaliser le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération