Le marché automobile français démarre mal 2026 mais les électriques progressent encore et il y a une petite bonne surprise pour Peugeot

L’année 2026 du marché automobile français sera-t-elle encore pire que celle de 2025 ? Malheureusement pour les professionnels du secteur, c’est mal parti.

Avec 107 157 voitures neuves particulières écoulées sur le mois de janvier 2026, le marché signe un repli de 6,6 % par rapport au même mois de l’année précédente. Si l’on compare à nombre de jours ouvrés identique, heureusement, la chute n’est plus que de 2,1 % ce qui reste un très mauvais chiffre.

Dans le détail, signalons tout de même que le groupe Renault s’en sort une nouvelle fois plutôt bien avec une hausse de 1,1 % par rapport à janvier 2025, malgré les -33,9 % de Dacia et grâce aux + 20,7 % de la marque au losange. Alpine progresse aussi de 6,1 %.

Du côté de chez Stellantis, on limite la casse avec une baisse de 2,7 %. Fiat progresse de 21,6 %, ce qui indique sans doute que la Grande Panda a enfin commencé à augmenter son rythme de livraisons. Peugeot recule en revanche de 8,1 %, DS de 13,5 % et Alfa Romeo de 14,3 %. Notons aussi la forte chute de Toyota (-12,7 %) qui continue de régresser après une année 2025 déjà moins facile. Chez le groupe Volkswagen, la marque de Wolfsburg est à -7% mais Skoda grimpe de 8%.

Les hybrides couvrent plus de la moitié du marché

Comme en 2025, la part de véhicules hybrides de tous types (hybridation légère, full hybride et hybridation rechargeable) continue de progresser. Elle atteint 52,3 % du marché neuf sur le mois de janvier 2026 contre 49,1 % un an plus tôt. Dans cette part, l’hybride (hybridation légère et full hybride) représente 47,8 % contre seulement 4,5 % pour l’hybridation rechargeable. Cette technologie reste fortement gênée par le malus masse français. La technologie 100% essence, elle, est à 14,3% en janvier 2026 contre 26,1% il y a un an.

Record sur le 100 % électrique

Les ventes de voitures 100 % électriques, elles, continuent de progresser en parts de marché. Avec 28,3 % du total des volumes, cette technologie signe un nouveau record absolu sur le marché français. L’augmentation récente du bonus écologique (prime CEE) aide certainement à cela.

Remarquons qu’au contraire, le GPL recule légèrement (2,5 % de parts de marché) et le diesel n’est plus qu’à 2,4 % de parts de marché.

Une petite revanche pour la Peugeot 208

Après des années de domination de la Renault Clio dans le classement des véhicules neufs les plus vendus en France, on découvre une petite surprise : la citadine de la marque au losange s’est fait doubler par la Peugeot 208 sur le mois de janvier 2026. Cette dernière a trouvé 6 437 clients contre 4 429 pour la Clio, sans doute pas aidée par son renouvellement de génération et un possible décalage des livraisons de la sixième mouture. Notons la présence du Peugeot 2008 sur la troisième marche du podium et, surtout, la belle quatrième place de la Renault 5 électrique (3 952 ventes). Cette dernière commence à se rapprocher sérieusement des meilleures ventes, tous types de motorisations confondus !

Tesla, au contraire, se retrouve dans les bas-fonds du classement : le Model Y n’est plus que 45ème et la Model 3 ne figure même plus dans le top 100.