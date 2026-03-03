Les nouvelles du monde ne sont guère réjouissantes, depuis ce week-end de grandes tensions dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont conduit à de multiples bombardements. Cette région concentre une grande partie de la production de pétrole mondiale et le seul détroit d’Ormuz est emprunté par 20 % du trafic à l’échelle de la planète. Les experts des produits pétroliers n’ont aucun doute sur le sujet, les prix à la pompe vont augmenter. Le baril de pétrole est passé de 73 dollars vendredi dernier à 77 dollars hier matin.

Il existe pourtant une solution pour préserver son budget carburant. Elle se nomme E85, se vend quasiment partout et coûte moins de 80 centimes le litre, lorsque le SP95-E10 s’affiche à près d’un euro supplémentaire. Il faut toutefois prendre en compte le coût de la transformation et la surconsommation que cela engendre, de l’ordre de 25 % environ.

Qu’est-ce que le bioéthanol E85 ?

Il s’agit de Sans-Plomb classique dans lequel se mêle entre 65 et 85 % d’éthanol d’origine agricole. Son pouvoir calorifique devient moindre et cela engendre une surconsommation. À noter qu’il est distribué dans près de 4 000 stations, soit près de 40 % du parc. Résultat, 93 % des automobilistes habitent à moins de 10 km d’une station proposant de l’E85.

Quelles sont les voitures compatibles ?

Globalement, la plupart des voitures mises en circulation depuis 2013 acceptent l’installation d’un boîtier. Biomotors se targue même de pouvoir équiper n’importe quelle voiture à essence et notamment celles motorisées par le PureTech et par le 1.3 TCe de l’Alliance Renault-Nissan.

Que risque-t-on à rouler sans boîtier ?

Tout d’abord, rouler à l’éthanol sans boîtier est une pratique illégale. Ensuite, la vie du moteur risque d’être raccourcie puisque le ratio air/éthanol ne sera pas respecté. Injecteurs, pistons, culasse, soupapes, mais aussi catalyseur risquent de mal vivre ce taux d’éthanol trop élevé. Au contraire, un boîtier permet de corriger le temps d’injection, plus long pour compenser la perte énergétique, tout en conservant intacte la correction Lambda d’origine du moteur.

Quel coût pour une transformation ?

De plus en plus d’acteurs proposent ce type de service, ce qui a pour conséquence une guerre des prix. Les centres L’auto de Leclerc le facture à partir de 690 € (boîtier + pose), Norauto et Motrio à 699 €. Biomotors ou encore Flexfluel disposent de garages partenaires. À noter toutefois que ces tarifs ne concernent que les motorisations les plus simples. La fourchette se situe alors entre 700 et 1 200 € selon le modèle. Enfin, comptez une demi-journée pour une pose complète.