Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

À ma droite, Benjamin au volant de son Renault Trafic. Livreur de métier, il se déplace beaucoup en zones urbaines, fréquente les centres-villes, subit les ralentissements et les bouchons, franchit des dizaines de rond-point et autant de carrefours à feux tricolores. Des heures durant, d’incessants changements de vitesse, débrayage, embrayage… à s’en donner des douleurs au pied gauche et à la jambe.

À ma gauche, Christian au volant de son Renault Trafic. Livreur de métier, il se déplace en zones urbaines, fréquente les centres-villes, subit les ralentissements et les bouchons, franchit des dizaines de rond-point et autant de carrefours à feux tricolores. Des heures durant, sans fatigue ni douleur particulière. La différence ? Son Renault Trafic dispose de la toute nouvelle boîte automatique à 9 rapports baptisée EAG9. Une vraie boîte à confort ! Et ce n’est pas tout…

Car si la transmission automatique, en évitant l’utilisation du levier de vitesses et de la pédale d’embrayage, est un facteur de confort et de sécurité au travail, elle est aussi un vecteur d’économie. Comme elle condamne les possibilités de sur-régimes, elle incite à une conduite plus apaisée, plus fluide, impliquant une consommation moindre et moins de réparations. Mais pourquoi 9 rapports ? En fait, avec les boîtes d’aujourd’hui, plus il y a de rapports, mieux c’est ! En étant toujours sur le bon rapport, le moteur fonctionne toujours de manière optimale.

Souplesse et fluidité

Le Renault Trafic n’adopte pas d’aujourd’hui la transmission automatique. Il était jusqu’alors proposé avec une boîte de vitesses à double embrayage, l’EDC 6. Là aussi, le conducteur n’avait plus à changer les rapports et le confort de conduite n’en était que plus élevé. Mais cette EDC présentait aussi quelques défauts, notamment à bas régime ou au démarrage en côte. L’accélération nécessaire pour « arracher » le véhicule générait des à-coups désagréables et le tout manquait de précision notamment en manœuvre ou en marche arrière. Rien ne tout cela désormais. L’EAG9 est une véritable boîte automatique à convertisseur de couple hydraulique. Elle offre des changements de rapports très fluides et apporte des conditions de conduite souple, pour les manœuvres à basse vitesse par exemple. Pour démarrer, il suffit de lever le pied de la pédale de frein et le Trafic se met en mouvement en douceur, en toutes circonstances.

Cette boîte automatique EAG9 est disponible sur les deux motorisations turbo diesel de 150 et 170 chevaux. Elle apparaît sur les fourgons bien entendu, mais aussi sur les Trafic double cabine, ceux destinés au transport de personnes et les Trafic de loisirs. Bien sûr, l’automatique représente un réel surcoût, de 2 500 € HT sur tous les modèles. Elle est la seule proposition sur le 170 chevaux, qui n’est donc pas proposé avec une boîte manuelle.

Signalons au passage que cette nouvelle boîte est aussi adoptée par le Renault Master, qui partage ses motorisations turbo diesel avec le Trafic.