Essai - Renault Trafic (2022) : du mieux sur du bien

Les véhicules utilitaires ont en général une durée de vie très longue : dix ans au minium avec une remise à niveau à mi-parcours. Le Renault Trafic de troisième génération se distingue : lancé en 2014, il s’est accordé une première cure de jouvence en 2019 et s’en offre une seconde cette année. Cette mise à jour 2022 n’est pas qu’un simple changement d’optique ou de design des poignées de porte. Non, il y a vraiment du nouveau sur ce Trafic, et le résultat est une version bonifiée, avec du mieux sur un véhicule qui était déjà bien. Extérieurement, quelques modifications apportées à la face avant. Peu de choses à dire vrai, avec un capot horizontal nervuré, une calandre plus droite et barrée de quatre larges bandes chromées. Les feux sont nouveaux également, mais ils sont surtout 100 % à LED et à allumage automatique de série. Quant aux feux de jour, ils adoptent la signature de la marque en forme de C, appelée C-Shape.

Les principales nouveautés se trouvent en fait dans la cabine. Une nouvelle planche de bord, s’étirant d’un bout à l’autre, apporte de l’espace mais aussi un style certain, se rapprochant encore un peu plus de l’univers des voitures. Nouveau tableau de bord, des panneaux de porte redessinés et quelques inserts chromés viennent compléter ce tableau, finalement flatteur avec une qualité perçue en hausse et valorisante.

Jusqu’à 4,15 mètres de longueur utile

Le Trafic de cet essai est une version L2, autrement dit le modèle rallongé atteignant 5,40 mètres. Il dépasse la version L1 de 40 centimètres, ce L2 bénéficiant d’un empattement long frôlant les 3,50 mètres contre 3 mètres pour le L1. Ce gabarit apporte deux avantages, en termes de longueur utile et de volume de chargement. Les 40 centimètres supplémentaires de la longueur totale du véhicule sont au bénéfice exclusif de la longueur utile au plancher : 2,94 mètres pour ce L2, soit 40 centimètres de plus que le L1. Avec la trappe sous le siège passager, cette longueur au plancher est de 3,35 mètres. Et en allant jusqu’au bout du bout, à la place des pieds du passager, elle atteint 4,15 mètres. Côté volume utile, notre long Trafic à toit bas (L2H1) dispose de 6 m³ de volume utile. Contre 5,2 m³ pour le L1H1. Mais le Trafic peut se faire encore plus grand avec le toit rehaussé (H2). Dans le cas du L2, le volume utile est alors 8,6 m³.