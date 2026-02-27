Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

6. La fiche technique du Renault Trafic automatique à 9 rapports
Les chiffres clés
|Renault Trafic 3 III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO
|Généralités
|Finition
|EXTRA
|Date de commercialisation
|04/03/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,08 m
|Largeur sans rétros
|1,95 m
|Hauteur
|1,97 m
|Empattement
|3,09 m
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|3
|Poids à vide
|2 141 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Diesel
|Puissance fiscale
|7 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|Cylindrée
|1 997 cm3
|Puissance
|170 ch
|Couple
|380 Nm à 1 500 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|9
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Volume du réservoir
|80 L
|Emissions de CO2
|181 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
Photos (15)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération