Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Utilitaire

Essai

Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Richard Pizzol

0  

6. La fiche technique du Renault Trafic automatique à 9 rapports

 

Le Trafic est proposé en deux longueurs et deux hauteurs.
Le Trafic est proposé en deux longueurs et deux hauteurs.

Les chiffres clés

Renault Trafic 3 III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO
Généralités  
Finition EXTRA
Date de commercialisation 04/03/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,08 m
Largeur sans rétros 1,95 m
Hauteur 1,97 m
Empattement 3,09 m
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 3
Poids à vide 2 141 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Diesel
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 997 cm3
Puissance 170 ch
Couple 380 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 9
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Volume du réservoir 80 L
Emissions de CO2 181 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (15)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Guides d'achat Utilitaire

Voir tous les guides d'achat