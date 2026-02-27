Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

Malgré le poids des ans, le Renault Trafic reste une valeur sûre dans le monde des fourgons.
Le Renault Trafic reste une valeur sûre dans le monde des fourgons, et cette version à boîte automatique ne peut que conforter ce constat. Ici, l’agrément de conduite est d’excellent niveau et les performances tout à fait correctes. Confortable, même sur de longues distances, ce Trafic affiche en plus un appétit d’oiseau, y compris avec les 170 chevaux de ce modèle d’essai.
Les tarifs démarrent à 37 900 HT avec le 150 chevaux en finition Advance et il faudra débourser 1 000 € de plus pour accéder au 170 chevaux à finition égale. La finition Extra démarre à 39 400 € HT en 150 chevaux et grimpe toujours de 1 000 € HT pour le 170 chevaux.

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix
III (3) FOURGON L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 150 ADVANCE AUTO 178 (wltp) 45 480 €
III (3) FOURGON L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 150 EXTRA AUTO 179 (wltp) 47 280 €
III (3) FOURGON L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 170 ADVANCE AUTO 179 (wltp) 46 680 €
III (3) FOURGON L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO 179 (wltp) 48 480 €
III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 150 ADVANCE AUTO 180 (wltp) 46 080 €
III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 150 EXTRA AUTO 181 (wltp) 47 880 €
III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 ADVANCE AUTO 180 (wltp) 47 280 €
III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO 181 (wltp) 49 080 €
III (3) FOURGON L2H1 3T 2.0 BLUE DCI 150 ADVANCE AUTO 185 (wltp) 47 280 €
III (3) FOURGON L2H1 3T 2.0 BLUE DCI 150 EXTRA AUTO 185 (wltp) 49 080 €
III (3) FOURGON L2H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 ADVANCE AUTO 181 (wltp) 48 480 €
III (3) FOURGON L2H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO 181 (wltp) 50 280 €
