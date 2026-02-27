Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

4. Tarifs et consommation contenus pour le Renault Trafic et sa nouvelle boîte de vitesses à 9 rapports
Le Renault Trafic reste une valeur sûre dans le monde des fourgons, et cette version à boîte automatique ne peut que conforter ce constat. Ici, l’agrément de conduite est d’excellent niveau et les performances tout à fait correctes. Confortable, même sur de longues distances, ce Trafic affiche en plus un appétit d’oiseau, y compris avec les 170 chevaux de ce modèle d’essai.
Les tarifs démarrent à 37 900 HT avec le 150 chevaux en finition Advance et il faudra débourser 1 000 € de plus pour accéder au 170 chevaux à finition égale. La finition Extra démarre à 39 400 € HT en 150 chevaux et grimpe toujours de 1 000 € HT pour le 170 chevaux.
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|III (3) FOURGON L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 150 ADVANCE AUTO
|178 (wltp)
|45 480 €
|III (3) FOURGON L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 150 EXTRA AUTO
|179 (wltp)
|47 280 €
|III (3) FOURGON L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 170 ADVANCE AUTO
|179 (wltp)
|46 680 €
|III (3) FOURGON L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO
|179 (wltp)
|48 480 €
|III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 150 ADVANCE AUTO
|180 (wltp)
|46 080 €
|III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 150 EXTRA AUTO
|181 (wltp)
|47 880 €
|III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 ADVANCE AUTO
|180 (wltp)
|47 280 €
|III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO
|181 (wltp)
|49 080 €
|III (3) FOURGON L2H1 3T 2.0 BLUE DCI 150 ADVANCE AUTO
|185 (wltp)
|47 280 €
|III (3) FOURGON L2H1 3T 2.0 BLUE DCI 150 EXTRA AUTO
|185 (wltp)
|49 080 €
|III (3) FOURGON L2H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 ADVANCE AUTO
|181 (wltp)
|48 480 €
|III (3) FOURGON L2H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO
|181 (wltp)
|50 280 €
