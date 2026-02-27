Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

Qu’importe la transmission, le Renault Trafic est toujours proposé avec deux niveaux de finition, Advance et Extra, incluant l’écran central tactile et le système Easy Link. La climatisation, les rétroviseurs électriques, le volant réglable en hauteur et en profondeur, l’allumage automatique des phares ou les radars de stationnement arrière sont de série dès le premier niveau tout comme plusieurs aides à la conduite et le régulateur/limiteur de vitesse. Sur Extra apparaît la climatisation automatique, la boîte à gants tiroir, la carte mains libres ainsi que le système Easy Link avec la navigation, qui est en option sur Advance au prix de 400 € HT.

Equipements et options Version : III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO Equipements de sécurité Projecteurs antibrouillard

Régulateur limiteur de vitesse

Feux et essuie-vitres automatiques

Feux de jour à LED

Avertisseur de perte de pression des pneus

ESP+Extended Grip+Aide au démarrage en côte

Airbag frontal conducteur et passager

Feux de croisement automatiques

Alerte oubli de ceinture conducteur et passagers

Alerte vigilance conducteur

ABS et assistance au freinage d' urgence

Alerte de survitesse Equipements de confort Direction assistée

Lève-vitres AV impulsionnel côté conducteur

EASY LINK Ecran 8" avec Navigation

Siège conduct avec réglage lombaire+accoudoir

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Rangement planche de bord supérieure fermé

Banquette passager AV 2 places "bureau mobile"

Climatisation automatique

Volant textile enduit grainé Esthétique / Carrosserie Cloison complète tôlée + trappe

Sellerie Tissu Java Noir Autres équipements Condamnation centralisée des portes

Porte latérale droite coulissante tôlée

Portes AR 180° tôlées

Kit de gonflage

Carte mains-libres

Anneaux d'arrimage côtés de caisse

Côtés de caisse tôlés

Avertisseur de franchissement de ligne

Aide au parking AR

Caméra de recul

Boîte à gants tiroir Easy Life

Panneau latéral gauche tolé

Projecteurs AV Full LED

Système d'appel d'urgence

Miroir grand angle

Prise 12V en zone de chargement

Eclairage LED dans l'habitacle

Freinage actif d'urgence (AEBS City + Inter Urbain)

Habillage latéral mi hauteur

Prédisposition ethylotest

Harmonie noir titane grain alu

Pack Look Extra

Tableau de bord numérique

Cerclage chromé des aérateurs

Eclairage LED dans la zone de chargement

Boîte de vitesses automatique 9 rapports

Enjoliveurs 16" Mini Options disponibles Cloison complète tôlée : 0 €

Vitres AR surteintées : 120 €

Pré-équipement alarme : 120 €

Câblage "Adaptations Complémentaires" : 120 €

Porte latérale gauche coulissante tôlée : 720 €

Boîtier d'adaptations complémentaires : 240 €

Bridage moteur 110 km/h : 0 €

Rampe lumineuse zone de chargement : 480 €

Batterie renforcée : 120 €

Roue de secours normale : 240 €

Panneau latéral droit tolé : 0 €

Sièges AV chauffants : 240 €

Bridage moteur 130 km/h : 0 €

Chargeur smartphone à induction : 120 €

Enjoliveurs 16" Maxi Siras : 120 €

Régulateur de vitesse adaptatif : 240 €

Airbags latéraux AV et rideaux : 240 €

Climatisation automatique et chauffage accéléré : 1080 €

Côtés de caisse vitrés : 120 €

Clé supplémentaire : 120 €

Plancher bois 9mm : 480 €

Plancher bois 12mm : 720 €

Siège passager avec accoudoir : 0 €

2 portes latérales coulissantes vitres fixes : 720 €

2 portes latérales coulissantes vitres ouvrantes : 1080 €

Porte latérale droite coulissante vitre fixe + vitre fixe à gauche : 120 €

Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante + vitre ouvrante à gauche : 480 €

Attelage : 720 €

Cloison complète vitrée : 0 €

Cloison complète vitrée + trappe : 120 €

Critère de carrossage 4 : 0 €

Pneus tout-temps : 360 €

Peinture opaque Blanc Glacier : 0 €

Peinture opaque Gris Urbain : 480 €

Peinture métallisée Gris Comète : 960 €

Peinture métallisée Gris Highland : 960 €

Peinture métallisée Noir Crépuscule : 960 €