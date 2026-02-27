Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

Richard Pizzol

3. Un bon équipement de série pour le Renault Trafic

 

Plutôt bien équipé le Trafic, dès le premier niveau de finition.

Qu’importe la transmission, le Renault Trafic est toujours proposé avec deux niveaux de finition, Advance et Extra, incluant l’écran central tactile et le système Easy Link. La climatisation, les rétroviseurs électriques, le volant réglable en hauteur et en profondeur, l’allumage automatique des phares ou les radars de stationnement arrière sont de série dès le premier niveau tout comme plusieurs aides à la conduite et le régulateur/limiteur de vitesse. Sur Extra apparaît la climatisation automatique, la boîte à gants tiroir, la carte mains libres ainsi que le système Easy Link avec la navigation, qui est en option sur Advance au prix de 400 € HT.

Equipements et options

Version : III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO

Equipements de sécurité

  • Projecteurs antibrouillard

  • Régulateur limiteur de vitesse

  • Feux et essuie-vitres automatiques

  • Feux de jour à LED

  • Avertisseur de perte de pression des pneus

  • ESP+Extended Grip+Aide au démarrage en côte

  • Airbag frontal conducteur et passager

  • Feux de croisement automatiques

  • Alerte oubli de ceinture conducteur et passagers

  • Alerte vigilance conducteur

  • ABS et assistance au freinage d&#039; urgence

  • Alerte de survitesse

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Lève-vitres AV impulsionnel côté conducteur

  • Feux et essuie-vitres automatiques

  • EASY LINK Ecran 8&quot; avec Navigation

  • Siège conduct avec réglage lombaire+accoudoir

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Rangement planche de bord supérieure fermé

  • Alerte oubli de ceinture conducteur et passagers

  • Banquette passager AV 2 places &quot;bureau mobile&quot;

  • Climatisation automatique

  • Volant textile enduit grainé

Esthétique / Carrosserie

  • Cloison complète tôlée + trappe

  • Sellerie Tissu Java Noir

Autres équipements

  • Condamnation centralisée des portes

  • Porte latérale droite coulissante tôlée

  • Portes AR 180° tôlées

  • Kit de gonflage

  • Carte mains-libres

  • Anneaux d&#039;arrimage côtés de caisse

  • Côtés de caisse tôlés

  • Avertisseur de franchissement de ligne

  • Aide au parking AR

  • Caméra de recul

  • Boîte à gants tiroir Easy Life

  • Panneau latéral gauche tolé

  • Projecteurs AV Full LED

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence

  • Miroir grand angle

  • Prise 12V en zone de chargement

  • Eclairage LED dans l&#039;habitacle

  • Freinage actif d&#039;urgence (AEBS City + Inter Urbain)

  • Habillage latéral mi hauteur

  • Prédisposition ethylotest

  • Harmonie noir titane grain alu

  • Pack Look Extra

  • Tableau de bord numérique

  • Cerclage chromé des aérateurs

  • Eclairage LED dans la zone de chargement

  • Boîte de vitesses automatique 9 rapports

  • Enjoliveurs 16&quot; Mini

Options disponibles

  • Cloison complète tôlée

     : 

    0 €

  • Vitres AR surteintées

     : 

    120 €

  • Pré-équipement alarme

     : 

    120 €

  • Câblage "Adaptations Complémentaires"

     : 

    120 €

  • Porte latérale gauche coulissante tôlée

     : 

    720 €

  • Boîtier d'adaptations complémentaires

     : 

    240 €

  • Bridage moteur 110 km/h

     : 

    0 €

  • Rampe lumineuse zone de chargement

     : 

    480 €

  • Batterie renforcée

     : 

    120 €

  • Roue de secours normale

     : 

    240 €

  • Panneau latéral droit tolé

     : 

    0 €

  • Sièges AV chauffants

     : 

    240 €

  • Bridage moteur 130 km/h

     : 

    0 €

  • Chargeur smartphone à induction

     : 

    120 €

  • Enjoliveurs 16" Maxi Siras

     : 

    120 €

  • Régulateur de vitesse adaptatif

     : 

    240 €

  • Airbags latéraux AV et rideaux

     : 

    240 €

  • Climatisation automatique et chauffage accéléré

     : 

    1080 €

  • Côtés de caisse vitrés

     : 

    120 €

  • Clé supplémentaire

     : 

    120 €

  • Plancher bois 9mm

     : 

    480 €

  • Plancher bois 12mm

     : 

    720 €

  • Siège passager avec accoudoir

     : 

    0 €

  • 2 portes latérales coulissantes vitres fixes

     : 

    720 €

  • 2 portes latérales coulissantes vitres ouvrantes

     : 

    1080 €

  • Porte latérale droite coulissante vitre fixe + vitre fixe à gauche

     : 

    120 €

  • Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante + vitre ouvrante à gauche

     : 

    480 €

  • Attelage

     : 

    720 €

  • Cloison complète vitrée

     : 

    0 €

  • Cloison complète vitrée + trappe

     : 

    120 €

  • Critère de carrossage 4

     : 

    0 €

  • Pneus tout-temps

     : 

    360 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture opaque Gris Urbain

     : 

    480 €

  • Peinture métallisée Gris Comète

     : 

    960 €

  • Peinture métallisée Gris Highland

     : 

    960 €

  • Peinture métallisée Noir Crépuscule

     : 

    960 €

