Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

3. Un bon équipement de série pour le Renault Trafic
Qu’importe la transmission, le Renault Trafic est toujours proposé avec deux niveaux de finition, Advance et Extra, incluant l’écran central tactile et le système Easy Link. La climatisation, les rétroviseurs électriques, le volant réglable en hauteur et en profondeur, l’allumage automatique des phares ou les radars de stationnement arrière sont de série dès le premier niveau tout comme plusieurs aides à la conduite et le régulateur/limiteur de vitesse. Sur Extra apparaît la climatisation automatique, la boîte à gants tiroir, la carte mains libres ainsi que le système Easy Link avec la navigation, qui est en option sur Advance au prix de 400 € HT.
Equipements et options
Version : III (3) FOURGON L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 170 EXTRA AUTO
Equipements de sécurité
Projecteurs antibrouillard
Régulateur limiteur de vitesse
Feux et essuie-vitres automatiques
Feux de jour à LED
Avertisseur de perte de pression des pneus
ESP+Extended Grip+Aide au démarrage en côte
Airbag frontal conducteur et passager
Feux de croisement automatiques
Alerte oubli de ceinture conducteur et passagers
Alerte vigilance conducteur
ABS et assistance au freinage d' urgence
Alerte de survitesse
Equipements de confort
Direction assistée
Lève-vitres AV impulsionnel côté conducteur
Feux et essuie-vitres automatiques
EASY LINK Ecran 8" avec Navigation
Siège conduct avec réglage lombaire+accoudoir
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rangement planche de bord supérieure fermé
Alerte oubli de ceinture conducteur et passagers
Banquette passager AV 2 places "bureau mobile"
Climatisation automatique
Volant textile enduit grainé
Esthétique / Carrosserie
Cloison complète tôlée + trappe
Sellerie Tissu Java Noir
Autres équipements
Condamnation centralisée des portes
Porte latérale droite coulissante tôlée
Portes AR 180° tôlées
Kit de gonflage
Carte mains-libres
Anneaux d'arrimage côtés de caisse
Côtés de caisse tôlés
Avertisseur de franchissement de ligne
Aide au parking AR
Caméra de recul
Boîte à gants tiroir Easy Life
Panneau latéral gauche tolé
Projecteurs AV Full LED
Système d'appel d'urgence
Miroir grand angle
Prise 12V en zone de chargement
Eclairage LED dans l'habitacle
Freinage actif d'urgence (AEBS City + Inter Urbain)
Habillage latéral mi hauteur
Prédisposition ethylotest
Harmonie noir titane grain alu
Pack Look Extra
Tableau de bord numérique
Cerclage chromé des aérateurs
Eclairage LED dans la zone de chargement
Boîte de vitesses automatique 9 rapports
Enjoliveurs 16" Mini
Options disponibles
-
Cloison complète tôlée:
0 €
-
Vitres AR surteintées:
120 €
-
Pré-équipement alarme:
120 €
-
Câblage "Adaptations Complémentaires":
120 €
-
Porte latérale gauche coulissante tôlée:
720 €
-
Boîtier d'adaptations complémentaires:
240 €
-
Bridage moteur 110 km/h:
0 €
-
Rampe lumineuse zone de chargement:
480 €
-
Batterie renforcée:
120 €
-
Roue de secours normale:
240 €
-
Panneau latéral droit tolé:
0 €
-
Sièges AV chauffants:
240 €
-
Bridage moteur 130 km/h:
0 €
-
Chargeur smartphone à induction:
120 €
-
Enjoliveurs 16" Maxi Siras:
120 €
-
Régulateur de vitesse adaptatif:
240 €
-
Airbags latéraux AV et rideaux:
240 €
-
Climatisation automatique et chauffage accéléré:
1080 €
-
Côtés de caisse vitrés:
120 €
-
Clé supplémentaire:
120 €
-
Plancher bois 9mm:
480 €
-
Plancher bois 12mm:
720 €
-
Siège passager avec accoudoir:
0 €
-
2 portes latérales coulissantes vitres fixes:
720 €
-
2 portes latérales coulissantes vitres ouvrantes:
1080 €
-
Porte latérale droite coulissante vitre fixe + vitre fixe à gauche:
120 €
-
Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante + vitre ouvrante à gauche:
480 €
-
Attelage:
720 €
-
Cloison complète vitrée:
0 €
-
Cloison complète vitrée + trappe:
120 €
-
Critère de carrossage 4:
0 €
-
Pneus tout-temps:
360 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture opaque Gris Urbain:
480 €
-
Peinture métallisée Gris Comète:
960 €
-
Peinture métallisée Gris Highland:
960 €
-
Peinture métallisée Noir Crépuscule:
960 €
