Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

La description de cette EAG9 se confirme à l’usage. Ce Renault Trafic est bel et bien un fourgon très agréable à conduire. L’EAG9 remplit parfaitement son office. Le passage des rapports est imperceptible et les temps de réaction extrêmement courts apporte une vraie souplesse dans la conduite. Relances, franches accélérations ou roulage au pas, toutes les situations sont parfaitement prises en charge. Les 170 chevaux de notre modèle d’essai assurent de plus de belle montée en puissance et le couple de 380 Nm est la garantie de bonnes reprises, bien agréables à l’usage. Le silence de fonctionnement est lui aussi tout à fait appréciable.

Le levier de commande de la boîte est situé sur la console centrale. Simple d’utilisation, il tombe bien sous la main. Il est en tout cas mieux à cette place que le levier situé derrière le volant du Master à boîte auto. Si le cœur vous en dit, il est possible de « jouer » des rapports avec les palettes au volant, qui permettent de passer en « mode manuel » et de déterminer soi-même le rapport enclenché. Mais la machine ne vous laisse pas libre très longtemps. Au bout de quelques secondes le mode automatique pur revient tout seul. Il ne s’agirait tout de même pas de laisser le conducteur malmener la mécanique !

5,2 litres aux 100 km !

Ce Trafic automatique était attendu au virage de sa consommation. Eh bien, même pas ! C’est une agréable surprise. Au cours de notre périple, sur tous les types de route, notre moyenne s’est établie à un peu moins des 7 litres aux 100 kilomètres. Lors d’une longue séquence de routes départementales et nationales, à la vitesse moyenne de 80 km/h et en mode Eco, la consommation s’est même établie à 5,2 litres ! Ce mode Eco réduit les performances du véhicule mais permet comme on le voit d’économiser du carburant.