Le Renault Trafic et sa boîte automatique sont bien sous tous rapports

Richard Pizzol

5. De bonnes notes pour ce Trafic automatique à 9 rapports

 

Le Renault Trafic EAG9 est évalué dans la catégorie des fourgons dotés d'une boîte de vitesses automatique. Un segment où l'on retrouve tous les fourgons moyens de chez Stellantis mais aussi le Volkswagen Transporter, le Ford Transit Custom ou le Mercedes Vito.

Renault Trafic EAG9 Extra
Budget
  • 6.57
Pratique
  • 7.25
Rapport prix/équipements
  • 7.17
Sur la route
  • 7.11
Sécurité
  • 7.5
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
