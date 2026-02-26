Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?

EN BREF SUV compact Nouveau moteur Hybride GPL À partir de 26 800 €

Apparu en mars 2025, le Bigster représente le premier SUV compact de Dacia. Comme on pouvait s’y attendre, le succès a été immédiat. Ainsi, il s'est écoulé plus de 67 000 exemplaires de Bigster en Europe, faisant de lui le SUV du segment C le plus vendu aux particuliers. Et ne croyez pas que cet engouement ne concerne pas la France, puisque l’Hexagone a aussi succombé aux charmes du Bigster avec près de 16 000 modèles écoulés.

Les raisons de ce carton commercial sont connues, avec notamment une politique tarifaire particulièrement agressive, une dotation très complète, l’utilisation du GPL, carburant le plus économique du moment, mais aussi la mise en place de motorisations hybrides. Ces dernières représentent d’ailleurs 60 % des ventes pour l’instant. Aujourd’hui, Dacia mêle le meilleur des solutions en proposant son Bigster en hybrid GPL, une proposition inédite sur le marché, disponible également sur le Duster, que nous avions testé et qui s’était révélé très intéressant que ce soit sur le plan financier, mais également en termes de comportement en offroad. Aujourd’hui, c’est au tour du grand frère du Duster de recevoir cette motorisation qui est une première mondiale.

Une motorisation conçue par Dacia, absente de chez Renault

Celle-ci se compose de plusieurs éléments. Sous le capot avant, on trouve le 1.2 Turbo 3 cylindres microhybridé de 140 ch récemment essayé sur ce même Bigster. Celui-ci est associé à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports, mais la nouveauté provient de la présence d’un bloc électrique à deux vitesses sur le train arrière qui développe une puissance de 31 ch et 87 Nm, qui est alimenté par une batterie d’une puissance de 0,84 kWh. La puissance cumulée atteint donc 150 ch pour un couple de 230 Nm uniquement pour le thermique. Parallèlement à cela, deux réservoirs sont présents : un de 50 litres pour l’essence et un autre de même contenance pour le GPL. De quoi garantir une autonomie maximale de 1 500 km.

Cette technologie permet de se passer d’arbre de transmission entre les deux essieux, mais préserve la contenance du coffre identique aux versions deux roues motrices avec 556 litres. En revanche, il faudra faire une croix sur la roue de secours, ce qui peut représenter un obstacle pour certains clients.

À l’usage : simplicité et économies

Sans surprise, la conduite de ce Bigster est facile. Le conducteur a ainsi le choix entre les deux carburations grâce au bouton situé sur le bas de la partie gauche de la planche de bord. Dans les deux cas, tout cela fonctionne conjointement avec le système hybride. Ainsi, les démarrages se font en mode électrique. Il est donc possible de rouler sans enclencher le bloc thermique à faible allure, ou lors des manœuvres. Dacia annonce d’ailleurs qu’il est possible de rouler jusqu’à 60% du temps en tout électrique en usage urbain. Un chiffre, qui nous semble plausible. Une chose est sûre, la mise en route du moteur thermique se fait entendre, parfois un peu trop, notamment lors des phases d’accélération, mais l'ensemble se veut plutôt bien gérée, notamment au niveau des transmissions. Contrairement au système de Renault avec sa boîte à crabots, celui de Dacia et sa boîte à double embrayage apparait comme plus agréable avec des changements de rapports nettement plus fluides, même s’ils pourraient être plus rapides.

Fini toutefois l’impression que la transmission peine à passer le rapport supérieur comme chez Renault, ici, tout est nettement plus naturel et mieux pensé. Alors oui, cette transmission consomme plus que celle du losange, mais cela reste raisonnable et surtout la possibilité de rouler au GPL règle tous les problèmes de surconsommation. Ce phénomène se retrouve aussi par rapport au Bigster hybrid 155 ch deux roues motrices avec lequel nous avions enregistré une moyenne de 5,9 l/100 km. Aujourd’hui sur notre essai, nous avons relevé une consommation de 7.0l/100 km en essence et 8,4 l/100 km en GPL. Une différence classique avec le GPL, mais qui est totalement annihilée par l’écart de prix entre le GPL vendu en moyenne 0,965 €/litre contre 1,81 € pour le SP98 et 1,70 € le SP95 E10.

Le comportement est très proche de l’hybrid 155 ch, même si le poids augmente de 70 kg environ. Le Bigster met clairement en avant son confort. Il en résulte des mouvements de caisse assez marqués dès que l’on hausse le rythme, mais plutôt bien contrôlés en conduite normale. L’insonorisation est plutôt bonne et la direction se veut agréable à manier, même si un peu plus de consistance aurait été la bienvenue.

Un vrai SUV Dacia pour la famille

Pour ceux qui découvriraient aujourd’hui le Bigster à l’occasion de cet essai, ils ont donc à faire un premier SUV C du constructeur roumain. Esthétiquement, celui-ci est relativement proche du Duster, notamment la face avant. La filiation est évidente, avec des projecteurs et une calandre similaires, mais des différences existent et elles sont relativement visibles, avec un traitement moins baroudeur que sur le Duster, en particulier sur le pare-chocs ton carrosserie, mais également sur le positionnement des antibrouillards. Les portières avant sont moins protégées aussi. C’est logiquement à l’arrière que l’on constate les principaux changements avec un porte-à-faux arrière plus long. Il en résulte une vitre de custode inédite, des portes arrière allongées et bien évidemment des dimensions en augmentation avec une longueur de 4,57 m (+ 23 cm). Le hayon est spécifique avec un bandeau noir, tandis que les feux en forme sont identiques sur les deux modèles.

Les aspects pratiques ont été optimisés avec une banquette rabattable selon le schéma 40/20/40, l’habitabilité arrière est généreuse, notamment l’espace aux jambes, tandis que le coffre revendique une capacité de 556 litres dans cette version, ce qui est largement suffisant pour une famille.

La présentation intérieure est globalement identique avec là aussi quelques distinctions portant sur l’instrumentation numérique (7 ou 10 pouces suivant la finition) et un enrichissement de la dotation avec la climatisation automatique bizone, le toit ouvrant panoramique ou le hayon automatique. Bien évidemment, on aurait aimé quelques plastiques moussés ici et là, mais il faudra se contenter de durs, mais l’ensemble est agréable à l’œil et bien fini.

Les seules particularités de cette version résident donc dans l’apparition d’une molette sur la console centrale, qui permet de choisir l’un des cinq modes (Eco, Auto, Neige, Boue/Sable et Lock), d’un bouton sur le côté gauche pour enclencher le fonctionnement en GPL et sur l’instrumentation qui peut ajouter conjointement les consommations et autonomies en GPL et essence.