Le Dacia Bigster affronte le Citroen C5 Aircross dans un match des SUV compacts abordables

Pour ce match, nous avons deux constructeurs ayant des politiques bien distinctes. D’un côté, nous avons Citroën, un acteur bien installé sur le marché des SUV compacts puisque la marque aux chevrons s’y est lancée en 2018 alors que Dacia vient tout juste de débarquer. Le constructeur d’origine roumaine souhaite élargir sa clientèle en débarquant sur ce segment, ce qui correspond aussi à une volonté de monter en gamme de la part de Dacia. Politique différente pour Citroën, qui a mis en place depuis quelques années une stratégie visant à concevoir des véhicules plus accessibles et surtout mettant en avance certaines valeurs comme le confort ou les aspects pratiques.

Et justement, le tarif, c'est l’un des points forts du dernier modèle de Citroën qui débute à moins de 35 000 €, ce qui s’avère particulièrement agressifs pour la catégorie et lui permet de devenir l’un des SUV compacts les moins chers du marché. Toutefois, il aurait fort à faire face à un Bigster, qui casse une nouvelle fois les codes de la catégorie et encore plus les prix.

Mais avant tout, on est à même de s’interroger pour savoir ce que l’on est capable d’avoir pour une somme aux environs de 35 000 €. Sur le plan du style, on a tout d’abord un C5 Aircross, qui a été complétement repensé.

Cette seconde génération rompt avec la précédente avec des lignes nettement plus géométriques qui se symbolisent notamment par la signature lumineuse rectiligne que ce soit à l’avant avec des projecteurs rectangulaires, mais surtout aussi à l’arrière avec des feux directement issus du concept car dévoilé lors du dernier salon de Paris. Le changement est radical et le C5 Aircross gagne indéniablement en personnalité.

De l’autre côté, le Bigster pourrait donner l’impression qu'il est simplement un Duster XXL. Alors certes, il ressemble à son petit frère le Duster en particulier sur la partie avant. Pourtant, des différences existent parce que le Bigster met moins en avant le côté baroudeur avec un bouclier avant couleur carrosserie et une réduction des protections de carrosserie sur les portières. Naturellement, les principales différences portent naturellement sur la partie arrière avec un allongement notable de la custode.

Budget : toujours, toujours et toujours Dacia

Alors oui, le C5 Aircross est très accessible, mais le Bigster l’est encore plus. En effet, en entrée de gamme, il est facturé 24 990 € soit 10 000 € que son concurrent du jour et avec une motorisation équivalente à savoir un moteur microhybride 140 ch. Aujourd’hui pour ce comparatif, nous mettons aux prises le haut de gamme du Bigster face au niveau intermédiaire du C5, de quoi réduire un peu l’écart, qui demeure encore conséquent. Il faudra compter 28 600 € pour le Bigster Journey et 37 990 € pour le C5 Aircross Max, soit une différence de 9 400€ ! Très difficile pour ne pas dire impossible de rivaliser.

Et cerise sur le gâteau, pour le même prix, ce Bigster est disponible également avec une offre hybride/GPL, qui possède un coup d’usage imbattable sachant que le GPL est vendu 0.95 €/litre, soit 44% de moins que le SP95 et environ 40% que le diesel.

Enfin, le Bigster dégaine un dernier atout dans sa manche : sa valeur de revente et sa fiabilité qui sont supérieures à celles du Citroën, qui souffre des égarements du groupe Stellantis en la matière. Peugeot propose une extension de garantie pouvant aller jusqu'à 8 ans contre 5 ans avec la même procédé pour Dacia, mais c'est très loin d'être suffisant pour la marque au lion.

Des présentations intérieures bien distinctes

Ces dotations spécifiques s’accompagnent d’une présentation intérieure bien différente. Celle du Citroën n’a plus rien à voir avec celle de la précédente génération. Elle se caractérise avant tout par un écran multimédia vertical mesurant 13 pouces. Une grande première chez Stellantis, qui se compose en réalité de deux écrans : la partie supérieure est consacrée à la navigation ou à la radio, tandis que la partie basse est réservée à la climatisation qui reste toujours affichée, ce qui est une bonne chose en matière d’ergonomie. Cet écran est associé à une instrumentation numérique de 10 pouces, qui peut être couplée à un affichage tête haute. La présentation est agréable, même si on reprochera l’utilisation de plastiques durs sur le haut de la planche de bord, pas valorisants, car un peu brillant. À noter toutefois que la partie médiane en tissu de la même couleur que la sellerie apporte un peu de chaleur.

Justement, c’est ce qui manque au Bigster avec une planche de bord nettement plus massive, mais surtout triste avec des plastiques durs omniprésents. Alors certes, elle est bien conçue avec une bonne ergonomie, mais elle parait plus datée en raison notamment d’une organisation nettement plus classique. Pourtant, il possède une instrumentation numérique de 10 pouces, qui est de la même taille que l’écran multimédia, néanmoins celui-ci fait petit par rapport à celui du Citroën, d’autant plus que son fonctionnement est plus lent que celui du C5.

Équipement : un C5 Aicross mieux équipé, mais à quel prix

Si nos deux rivaux affichent des prix de base très agressifs, ce sont pourtant les versions les plus huppés qui sont souvent les prix demandés, en particulier chez Dacia. C’est pour cela que nous avons opté pour une version Journey sur le Bigster facturé 28 600 € et intermédiaire appelée "Plus" pour le C5 Aircross vendu 37 990 €.

Pour ce prix-là sur le Dacia, vous aurez droit aux jantes alliage 18 pouces, au hayon motorisé, au démarrage sans clé, à la console centrale haute avec accoudoir, siège conducteur avec réglages électriques, au tableau de bord numérique 10 pouces, au dispositif Media Nav Live avec écran central 10.1 pouces et navigation connectée, au système audio Arkamys 3D sound system à 6 haut-parleurs, aux feux adaptatifs, au chargeur sans fil pour smartphone et au régulateur de vitesse adaptatif. On est très loin d’une dotation low cost.

Le Citroën C5 Aircross est nettement plus cher, mais il propose quelques équipements absents de série sur son rival comme les jantes 19 pouces, les vitres arrière surteintées ou les suspensions Advanced Comfort.

Pour essayer d’avoir un équipement plus proche sur le Bigster, il est possible de piocher dans les options pour avoir par exemple les jantes 19 pouces à 250 €, ce qui monte la facture à 28 850 €. Alors oui, il manque des équipements, mais la différence de prix est telle…

Aspects pratiques : un Bigster intelligent

Avec une longueur de 4,65 m, soit une augmentation de 15 cm, le Citroën C5 Aicross est plus grand que le Dacia Bigster (4,57 m). On aurait donc pu logiquement penser que le SUV aux chevrons allait se révéler plus pratique que son concurrent. Pourtant, ce n’est pas le cas, bien au contraire. Ainsi, la nouvelle génération de C5 Aircross perd l’une des principales qualités, à savoir sa modularité. Fini les sièges individuels coulissants, place à une banquette arrière 40/20/40 beaucoup plus classique, qui équipe d’ailleurs le Bigster, mais il est possible d’incliner le dossier sur le Citroën. Alors oui, dans les deux cas, les passagers seront à leur aise avec une belle habitabilité arrière, mais c’est le SUV de Bigster, qui se révèle le plus accueillant avec un espace aux jambes et une garde au toit particulièrement généreux.

Pour ce qui est du volume de chargement, il n'y a clairement pas photos. Le Bigster offre 100 litres de plus en configuration 5 places.

Toutefois, plus petit, le Bigster possède un autre argument : son volume de chargement. En effet, son coffre oscille entre 667 litres et 1 937 litres alors que le C5 Aircross doit se contenter d’un volume compris entre 565 et 1 668 litres. L’écart en faveur du Dacia est plus que conséquent et celui-ci possède également la possibilité de rabattre la banquette arrière depuis le coffre grâce à des tirettes. Le seul reproche que l’on pourrait formuler à l’encontre du Dacia porte sur la hauteur du seuil de chargement plus haute que celle du C5. Ce dernier n’a pas que des inconvénients, car comme dans les dernières productions de la marque, il dispose des rangements intérieurs plus vastes et nombreux.

Au final, le Bigster s’impose aisément dans cette partie grâce à un excellent rapport gabarit/espaces pratiques