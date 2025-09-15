SUV, coupés et électriques, les BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback ne mélangent-ils pas trop les genres ?

Les ventes de voitures électriques n’atteignant pas, du moins en Europe, les niveaux espérés par la plupart des constructeurs, le nombre de nouveautés ne rejetant pas le moindre gramme de CO2 ne ralentit pourtant pas. Lancés au tournant de la décennie, la plupart des programmes arrivent aujourd’hui à leur terme et il faut bien passer à la période de commercialisation.

Parmi les marques du Vieux Continent les plus actives en la matière, on trouve les premium allemandes. Si Mercedes et BMW ont commencé à investir ce marché par le haut, c’est-à-dire avec d’imposantes berlines et des SUV massifs, Audi a profité du développement de la plateforme MEB au sein du groupe Volkswagen pour, après le lancement en demi-teinte des e-tron et e-tron Sportback, investir le segment des SUV compacts.

Dans la foulée des Volkswagen ID.4 et Skoda Enyaq est donc arrivé, début 2021, le Q4 e-tron. Rapidement, et toujours dans l’esprit de ces cousins, celui-ci se décline en coupé, nommé Sportback.

BMW aura besoin de 18 mois supplémentaires pour dévoiler son premier SUV compact 100 % électrique. Contrairement à son concurrent d’Ingolstadt, la marque choisit d’électrifier un modèle déjà disponible en thermique et hybride rechargeable. Le X1 de 3ème génération se voit ainsi flanqué du iX1.

Lorsque, en 2024, c’est au tour du dérivé coupé du X1 d’être renouvelé, le constructeur de Munich reprend la même recette et dérive du 2ème opus de son X2 un inédit iX2. Pour le Q4 e-tron Sportback, c’est la première fois qu’un rival vient l’affronter aussi directement. Même si, initialement, le BMW vise très haut avec une unique motorisation de 313 ch et à 4 roues motrices, baptisée xDrive30. Le premier prix frôle alors les 60 000 € alors qu’Audi peut se targuer de disposer d’une version éligible au bonus écologique, c’est-à-dire affichée à moins de 47 000 €.

La riposte de BMW ne se fera guère attendre puisque, après quelques mois, un iX2 eDrive20, traduisez de 204 ch et en simple traction, arrive au tarif. Et comme le Q4, il est accessible dès 46 990 €. Une attaque marketing aussi frontale méritait bien un match "physique" entre ces deux bavarois.

Aspects pratiques : les efforts du iX2 ne suffisent pas

De par son concept même, le SUV coupé se voit pénalisé en matière d’habitabilité, et notamment en ce qui concerne la garde au toit. Le BMW iX2 ne fait pas exception à cette règle, avec un pavillon abaissé de 6 cm par rapport au iX1. Ce n’est pas réellement gênant aux places avant, à moins de mesurer 2 m, mais il faudra réserver l’usage de la banquette aux plus petits passagers, la perte en garde au toit étant ici de 8 cm.

Chez Audi aussi, le Sportback est moins haut, de 2 cm, que le Q4 e-tron "normal". Et la garde au toit au second rang est moins importante, là aussi de 2 cm. Mais elle reste tout de même supérieure de 4 cm à celle du BMW. Au-delà des chiffres, cela permet à un adulte d’1m85 de ne pas toucher le pavillon alors que les occupants de la banquette du iX2 le heurteront s’ils mesurent 1m80.

Le BMW pêche également avec des espaces aux jambes et aux coudes plus étriqués que ceux de l’Audi. De plus, la banquette souffre d'une assise trop courte et d'une implantation très basse, qui la rend peu confortable. Si les places arrière du Q4 n’ont rien d’une première classe, elles se révèlent bien plus agréables à vivre.

Le iX2 tente de regagner des points, hayon levé. Et avec 525 l sous le cache-bagages, il se débrouille d’ailleurs fort bien en matière de volume de chargement. Et, ce, malgré des formes assez peu régulières et un seuil haut perché. Et si l’on envisage le transport d’objets plus volumineux, la lunette arrière très inclinée se révèle immédiatement être une entrave. L’Audi connaît le même problème. Les mêmes problèmes, devrais je dire, puisque, là aussi, le seuil de chargement est élevé et les formes de la malle sont assez irrégulières. Et ce sont ne pas les 10 l supplémentaires (535 l au total) qui permettront au Q4 de se distinguer.

Ce dernier perd même de nombreux points lorsque l’on s’installe aux places avant. Si Audi semble faire quelques efforts en matière de présentation intérieure par rapport aux premiers exemplaires, la qualité de la plupart des plastiques est indigne d’une voiture de ce prix. Et si, dans l’absolu, les assemblages sont bons, nombre de concurrents de marques généralistes atteignent le même niveau. Quant à la présentation générale, si elle pouvait paraître très moderne, voire un peu futuriste, en 2021, elle est maintenant rentrée dans le rang. Le mobilier de bord est donc clairement l’une des faiblesses du Q4 e-tron Sportback.

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ? Ce serait trop brutalement résumer les efforts faits par le BMW. Si les assemblages ne sont pas notablement meilleurs ici, les plastiques cossus règnent en maître : seule la partie inférieure de la planche de bord et des contre-portes fait appel à des matériaux basiques. Sur la finition M Sport photographiée ici, on a même droit à de larges inserts en Alcantara sur la planche de bord. En revanche, à ce niveau de gamme, les renforts de sièges n’ont pas droit à du cuir véritable. Mais le simili choisi par BMW semble de qualité.

Note : 12 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : Audi profite d’une "niche fiscale"

46 990 €, c’est la somme à partir de laquelle nos deux rivaux sont accessibles. À ce prix, chez BMW, on a droit à un iX2 eDrive20, motorisation essayée ici, de 204 ch et en finition "standard". Chez Audi, le Q4 e-tron Sportback se conjugue également avec une finition sans nom, mais la cavalerie de sa déclinaison 45 est plus généreuse, puisqu’elle grimpe à 286 ch.

Ces tarifs psychologiques n’ont évidemment, pas été choisis au hasard, puisqu’il s’agit de la limite ultime pour pouvoir profiter des fameux CEE, les certificats d’économie d’énergie qui, depuis le 1er juillet dernier, ont supplanté le bonus écologique. La somme minimum allouée est ainsi de 3 100 €, ce qui fait baisser le premier prix de nos concurrents à 43 890 €.

Chez Audi, comme chez BMW, on est toutefois parfaitement conscient que ce ne sont pas ses versions de base qui séduisent la plupart des clients. Ces derniers sont, en effet, accrocs aux variantes au look plus sportif, M Sport chez BMW et S-Line chez Audi.

Si BMW modère le supplément nécessaire entre les deux finitions à 4 000 €, Audi est beaucoup plus gourmand. Comptez, en effet, 14 260 € de plus pour passer au S-Line. Enfin, pas tout à fait. En effet, comme certains de ses consœurs, la marque aux anneaux profite d’une subtilité fiscale dont seule la France a le secret. Ainsi, sur le Q4 e-tron Sportback 45, S-Line ne rime pas avec finition à part entière mais avec pack optionnel. La différence ? Le droit aux CEE dépendant du seul prix de base, c’est-à-dire hors options, le Q4 de notre essai y a toujours droit et est ainsi réellement facturé 58 150 € "seulement". Tandis que, chez BMW, le iX2 eDrive20 M Sport affiché à 50 990 € n’a droit à aucune aide. La différence de prix reste toutefois largement à son avantage puisque la Q4 exige plus de 7 000 € supplémentaires.

Note : 12,8 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une compétitivité en trompe-l’œil

Avec des prix de base identiques, nos deux rivaux affichent, logiquement, une liste d’équipements de série très proches. Ainsi, on trouve à bord de l’un et de l’autre des sièges avant chauffants, le hayon électrique, la climatisation automatique (monozone chez Audi mais bizone chez BMW) ou encore le démarrage sans clé.

Si le iX2 complète cet inventaire avec le Park Assist, le Q4 e-tron Sportback se montre plus généreux avec des jantes de 19" (18" sur son concurrent), le GPS… Il se révèle donc être la meilleure affaire en version d’entrée de gamme.

La partie se corse lorsque l’on évoque les finitions "sportives" essayées ici. Pour le iX2, M Sport rime, sans surprise, avec un kit carrosserie. On relève également des jantes de 19", une sellerie Alcantara/similicuir avec des sièges Sport à l’avant, un habillage en Alcantara de la planche de bord, la suspension adaptative M, le ciel de pavillon anthracite ou encore des inserts intérieurs en aluminium.

Pour justifier, comme nous le soulignions au chapitre précédent, un tarif nettement plus corsé, l’Audi met le paquet : pack MMI Navigation Advanced avec affichage tête haute, pack d’Assistance L avec régulateur de vitesse adaptatif, châssis Sport, jantes de 20", l’inévitable kit carrosserie, présentation intérieure spécifique… Une liste qui peut sembler longue comme le bras mais qui, une fois étudiée dans le détail, ne suffit pas à justifier l’écart de prix abyssal par rapport au BMW iX2 M Sport.