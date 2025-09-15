SUV, coupés et électriques, les BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback ne mélangent-ils pas trop les genres ?
4. Les fiches techniques des BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback
Les chiffres clés
|Bmw Ix2 U10 (U10) EDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH BVA
|Audi Q4 E-tron Sportback SPORTBACK 45 285 82 KWH
|Généralités
|Finition
|M SPORT
|Date de commercialisation
|01/02/2024
|01/10/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,55 m
|4,58 m
|Largeur sans rétros
|1,84 m
|1,86 m
|Hauteur
|1,56 m
|1,61 m
|Empattement
|2,69 m
|2,76 m
|Volume de coffre mini
|525 L
|535 L
|Volume de coffre maxi
|1 400 L
|1 460 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 960 Kg
|2 145 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|6 CV
|Couple
|250 Nm
|545 Nm
|Puissance moteur
|204 ch|trs/min
|285 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|439 km
|526 km
|Capacité batterie
|66,50 kWh
|82 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|170 km/h
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.6 s
|6.7 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
|ZERO
