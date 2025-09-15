Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
SUV, coupés et électriques, les BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback ne mélangent-ils pas trop les genres ?

Cedric Morancais

4. Les fiches techniques des BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback

 

Les chiffres clés

Bmw Ix2 U10 (U10) EDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH BVA Audi Q4 E-tron Sportback SPORTBACK 45 285 82 KWH
Généralités    
Finition M SPORT --
Date de commercialisation 01/02/2024 01/10/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,55 m 4,58 m
Largeur sans rétros 1,84 m 1,86 m
Hauteur 1,56 m 1,61 m
Empattement 2,69 m 2,76 m
Volume de coffre mini 525 L 535 L
Volume de coffre maxi 1 400 L 1 460 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 960 Kg 2 145 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Electrique Electrique
Puissance fiscale 5 CV 6 CV
Couple 250 Nm 545 Nm
Puissance moteur 204 ch|trs/min 285 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 439 km 526 km
Capacité batterie 66,50 kWh 82 kWh
Type batterie Lithium-ion Li Lithium-ion Li
Performances / consommation    
Vitesse maximum 170 km/h 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.6 s 6.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp) 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO ZERO
